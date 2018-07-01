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Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nde ikinci oldu!

VOLEYBOL HABERLERİ  | 01.07.2018 16:30 | Son Güncelleme

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Uluslar Ligi 6'lı Finaller organizasyonunun final maçında ABD'ye 3-2 yenildi. Gençleştirilmiş kadrosuyla Milletler Ligi’nde büyük bir başarı elde eden Filenin Sultanları gümüş madalyanın sahibi oldu.

Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nde ikinci oldu!

Çin’in Nanjing kentinin ev sahipliğinde düzenlenen FIVB Voleybol Milletler Ligi Finali'nde Türkiye, ABD'ye 25-17, 22-25, 28-26, 15-25 ve 7-15‘lik setlerle 3-2 mağlup olarak gümüş madalya kazandı.

Türkiye 2-3 ABD

Salon: Nanjing Olympic Sports Centre
Hakemler: Susana Maria Rodriguez Jatvia (İspanya), Joo-Hee Kang (Güney Kore)

Türkiye: Meryem, Hande, Eda, Zehra, Meliha, Cansu, Simge (L) (Gamze, Aylin, Ebrar, Şeyma)
ABD:Larson, Bartsch-Hackley, Akinradewo, Lloyd, Murphy, Dixon, Robinson (L) (Drews, Hancock, Hill)

Setler: 25-17, 22-25, 28-26, 15-25, 7-15
Süre: 2 saat 7 dakika (24’,29’,34,26,13)

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A Milli Kadın Voleybol Takımı ABD filenin sultanları

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