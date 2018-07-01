Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nde ikinci oldu!

Çin’in Nanjing kentinin ev sahipliğinde düzenlenen FIVB Voleybol Milletler Ligi Finali'nde Türkiye, ABD'ye 25-17, 22-25, 28-26, 15-25 ve 7-15‘lik setlerle 3-2 mağlup olarak gümüş madalya kazandı.
Türkiye 2-3 ABD
Salon: Nanjing Olympic Sports Centre
Hakemler: Susana Maria Rodriguez Jatvia (İspanya), Joo-Hee Kang (Güney Kore)
Türkiye: Meryem, Hande, Eda, Zehra, Meliha, Cansu, Simge (L) (Gamze, Aylin, Ebrar, Şeyma)
ABD:Larson, Bartsch-Hackley, Akinradewo, Lloyd, Murphy, Dixon, Robinson (L) (Drews, Hancock, Hill)
Setler: 25-17, 22-25, 28-26, 15-25, 7-15
Süre: 2 saat 7 dakika (24’,29’,34,26,13)
Trezeguet Inter'e transfer olup, Parma'ya kiralanıyor!
"Fenerbahçe'ye giderse salaktır!"
Karabükspor Batuhan Karadeniz'i transfer ettiğini açıkladı
Inter Yuto Nagatomo'nun Galatasaray'a transfer olduğunu açıkladı
Wilshere transferinde Mesut Özil etkisi
Alvaro Negredo Al Ittihad'a transfer oluyor!
Ahmet Dursun Tokatspor yönetim kuruluna seçildi!
Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in yardımcısı Guti oldu!
16 yaşında dünya devine imza attı!
Avrupa'da biten transferler (2018-2019 sezonu)
Okuyucu Yorumları 0 yorum