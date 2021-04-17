Filenin Sultanları'nın aday kadrosu açıklandı

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, milliler bu yıl FIVB Voleybol Milletler Ligi, Tokyo Olimpiyat Oyunları ve CEV Avrupa Şampiyonası'nda boy gösterecek.

Türkiye, 25 Mayıs-25 Haziran tarihlerinde düzenlenecek Voleybol Milletler Ligi'nde ABD, Almanya, Belçika, Brezilya, Çin, Dominik Cumhuriyeti, Güney Kore, Hollanda, İtalya, Japonya, Kanada, Polonya, Rusya, Sırbistan ve Tayland'la karşılaşacak.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 23 Temmuz-8 Ağustos tarihlerinde Tokyo’da düzenlenecek Olimpiyat Oyunları'nın B Grubu'nda Çin, ABD, Arjantin, İtalya ve Rusya ile mücadele edecek.

Milliler, son olarak 19 Ağustos-5 Eylül tarihlerinde Sırbistan, Bulgaristan, Romanya ve Hırvatistan'ın ortaklaşa düzenleyeceği 2021 CEV Avrupa Şampiyonası'na katılacak.

GENİŞ KADRO AÇIKLANDI

Başantrenör Giovanni Guidetti yönetimindeki A Milli Kadın Takımı'nın aday kadrosu için iki ayrı oyuncu grubu açıklandı.

Buna göre 1. grupta bulunan voleybolcular turnuvalara katılırken, 2. grupta bulunan sporcular antrenmanlara İstanbul'da devam edip, ihtiyaç olması durumunda milli takıma davet edilecek.