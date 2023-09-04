SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Diğer Sporlar
  4. Filenin Sultanları'nın zaferi sonrası Güntekin Onay'dan Melih Gökçek'e sert sözler! "Beni hapse gönderirse bu ülkede adalet devrimi olur!"

Filenin Sultanları'nın zaferi sonrası Güntekin Onay'dan Melih Gökçek'e sert sözler! "Beni hapse gönderirse bu ülkede adalet devrimi olur!"

04.09.2023 08:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan ile karşı karşıya geldi. Ay-Yıldızlılar, Belçika'nın başkenti Brüksel'deki organizasyonun son maçında rakibini 3-2 mağlup etti ve şampiyon oldu. Eski Ankara Büyükşehir Belediye başkanı Melih Gökçek'in şampiyonluk sonrası sosyal medyadan yaptığı paylaşımın ardından spor spikeri Güntekin Onay'dan çok sert bir tepki geldi. İşte detaylar...

2023 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde A Milli Takımımız ile Sırbistan karşı karşıya geldi. Büyük bir çekişmeye sahne olan finalde Filenin Sultanları rakibini 25-27, 25-21, 22-25, 25-22 ve 15-13'lük setlerle 3-2 mağlup etti ve şampiyonluğa ulaştı. Büyük zaferin ardından ülkenin dört bir yanında sevinç yaşanırken, sosyal medyadan da birçok paylaşım yapıldı.

EBRAR KARAKURT'A SERT İFADELER

Screenshot_10

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, final sonrası "Bayanlar Türk Milli Voleybol Takımı'nın Avrupa Şampiyonluğunu tebrik ediyorum… Türk sporuna son on senedir sayın cumhurbaşkanımızın katkıları dolayısıyla hemen her branşta gelen şampiyonluklar dolayısıyla sayın cumhurbaşkanımıza çok şey borçluyuz… NOT:Ebrar konusunda tek geri adımımız yoktur biline… Sultan Abdülhamid'e laf eden Tanzimat artıklarının milli takımda yeri olmamalı." şeklinde bir tweet attı.

beIN Sports'ta görev yapan spor spikeri Güntekin Onay ise Gökçek'in paylaşımına çok sert bir şekilde cevap verdi.

İşte Onay'ın ifadeleri;

"CİDDİYE ALMAYIN"

Güntekin Onay transfer oldu! Yeni adresi...

"Bence bu ülkede belli ve yobaz bir kesimin düşünceleri gereksiz yere fazla ciddiye alınıyor. Türkiye'nin bence en az %97-98'i voleybolcu kızlarımızın başarısı ile mutlu ve gurur duyuyor! Gerek yok polemiğe, ciddiye almayın 3-5 müptezeli, cahili! Şampiyonluğu kutlayın!"

"SENDEN KORKAN SENİN GİBİ OLSUN"

Güntekin Onay: 'Yarın oynasalar Beşiktaş'ın hiç şansı yok'

"Melih Gökçek! Senin de ne iş yaptığın? Nasıl para kazandığın belli değil! Yolsuzluk iddiaları tavan yapmış! Sen ne iş yapıyorsun da böyle bir servetin var? Kamuoyuna bi açıklarsan çok mutlu olacağız? Hadi bekliyoruz! Senden korkan da senin gibi olsun, hadi yaz! Nasıl zengin oldun? Sen kimsin? Bu ülke senden tiksiniyor! Vatandaş olarak ben de tiksiniyorum! Kimse bu vatandaşın hakkını gasp edemez."

"BU ÜLKEDE ADALET DEVRİMİ OLUR"

"Bana yakın arkadaşlarım mesaj atıyor "Aman dikkat et" diye! Melih Gökçek yüzünden dikkat edeceksem zaten hepimiz yoluna gelmişizdir. Melih Gökçek beni hapise gönderirse bu ülkede adalet devrimi olur."

"SES ETME ARTIK"

"Lütfen bu ülkenin emekçisini, memurunu, garibanını biraz düşünüyorsan ses etme artık! Yeter, Sayın Gökçek!"

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstiklal Marşı'nda daha fazla dayanamadı, hüngür hüngür ağladı!İstiklal Marşı'nda daha fazla dayanamadı, hüngür hüngür ağladı!
F.Bahçe başkentten 3 puanla döndü!F.Bahçe başkentten 3 puanla döndü!
Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonu!Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonu!
Anahtar Kelimeler:
Melih Gökçek Güntekin Onay Filenin Sultanları a milli kadın voleybol takımı a milli atan cev şampiyonluklar spor spikeri voleybol takımı maçın

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

“Ceset nasıl kesilir?” araştırması yaptı! 9 yaşındaki kızını öldürdü

“Ceset nasıl kesilir?” araştırması yaptı! 9 yaşındaki kızını öldürdü

Kaliteli, dayanıklı, rahat! Levi's kadın erkek jean pantolonlarda %50 indirim

Kaliteli, dayanıklı, rahat! Levi's kadın erkek jean pantolonlarda %50 indirim

11 yaşındaki kızı kaçırmak istedi! Böyle müdahale etti...

11 yaşındaki kızı kaçırmak istedi! Böyle müdahale etti...

Dehşet anları kamerada! Koşarak 76 yaşındaki kadına saldırdı

Dehşet anları kamerada! Koşarak 76 yaşındaki kadına saldırdı

Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley'de indirim devam ediyor

Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley'de indirim devam ediyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.