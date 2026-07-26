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Filenin Sultanları şampiyonluk maçında! Rakip Brezilya...

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Milletler Ligi (VNL) finalinde Brezilya ile şampiyonluk mücadelesi veriyor. Galaxy Arena Macau'da oynanacak zorlu karşılaşmanın skorunu canlı aktarıyoruz...

Filenin Sultanları şampiyonluk maçında! Rakip Brezilya...
Emre Şen

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nde bir kez daha şampiyonluk için sahaya çıktı. Dünyanın zirvesinde yer alan "Filenin Sultanları", büyük finalde güçlü rakibi Brezilya ile kozlarını paylaşıyor.

CANLI SKOR - 2. SET

Türkiye (0) : 3
Brezilya (1) : 5

MAÇ SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Galaxy Arena Macau'nun ev sahipliği yapacağı final heyecanı, Türkiye Saati İle (TSİ) 14.30'da başlayacak. Voleybolseverler, bu kritik şampiyonluk mücadelesini TRT 1 ve S Sport ekranlarından canlı olarak takip edebilecek.

TARİHİ BAŞARIYI TEKRARLAMAK İSTİYORLAR

Millilerimiz, geçtiğimiz yıl elde ettiği tarihi zaferi bir kez daha tekrarlamak için parkeye çıkıyor. A Milli Kadın Voleybol Takımımız, ABD'nin Teksas eyaletindeki Arlington kentinde düzenlenen 2023 FIVB Milletler Ligi finalinde Çin'i 3-1 mağlup ederek tarihinde ilk kez bu büyük kupayı müzesine götürmeyi başarmıştı. Ay-yıldızlı ekibimiz, Brezilya engelini de aşarak şampiyonluk unvanını korumayı hedefliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Voleybol Filenin Sultanları
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