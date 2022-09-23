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"Filenin Sultanları"na destek çağrısı

23.09.2022 11:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Voleybol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Basın Sözcüsü Mustafa Alpaslan: "Tüm voleybolseverleri 'Filenin Sultanları'nı desteklemeye davet ediyorum"

"Filenin Sultanları"na destek çağrısı

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Yönetim Kurulu Üyesi ve Basın Sözcüsü Mustafa Alpaslan, FIVB Dünya Şampiyonası'nda tüm voleybolseverleri A Milli Kadın Voleybol Takımı'na destek vermeye davet etti.

Alpaslan yaptığı açıklamada, yoğun geçen milli takım sezonunu A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın katılacağı FIVB Dünya Şampiyonası ile noktalayacaklarını ifade etti.

A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın katıldığı turnuvalarda gösterdiği performans ve yükselen başarı grafiğinin memnuniyet verici olduğunu ifade eden Alpaslan, şunları kaydetti:

''Şimdi de tüm kalbimiz ve desteğimiz 'Filenin Sultanları' ile olacak. Hollanda ve Polonya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek dev organizasyonda yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın 'Filenin Sultanları'nı yalnız bırakmayacağına inanıyorum. A Milli Kadın Voleybol Takımı'mızın, Dünya Şampiyonası'nda yine bizleri alıştırdığı başarılı sonuçlara imza atacağına canı gönülden inanıyor, tüm voleybolseverleri 'Filenin Sultanları'nı desteklemeye davet ediyorum."

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Voleybol a milli kadın voleybol takımı

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