"Filenin Sultanları"na destek çağrısı

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Yönetim Kurulu Üyesi ve Basın Sözcüsü Mustafa Alpaslan, FIVB Dünya Şampiyonası'nda tüm voleybolseverleri A Milli Kadın Voleybol Takımı'na destek vermeye davet etti.
Alpaslan yaptığı açıklamada, yoğun geçen milli takım sezonunu A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın katılacağı FIVB Dünya Şampiyonası ile noktalayacaklarını ifade etti.
A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın katıldığı turnuvalarda gösterdiği performans ve yükselen başarı grafiğinin memnuniyet verici olduğunu ifade eden Alpaslan, şunları kaydetti:
''Şimdi de tüm kalbimiz ve desteğimiz 'Filenin Sultanları' ile olacak. Hollanda ve Polonya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek dev organizasyonda yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın 'Filenin Sultanları'nı yalnız bırakmayacağına inanıyorum. A Milli Kadın Voleybol Takımı'mızın, Dünya Şampiyonası'nda yine bizleri alıştırdığı başarılı sonuçlara imza atacağına canı gönülden inanıyor, tüm voleybolseverleri 'Filenin Sultanları'nı desteklemeye davet ediyorum."
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