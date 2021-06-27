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Filip Novak, Göztepe yolunda!

27.06.2021 20:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'de yeteri kadar forma şansı bulamayan Filip Novak'a Göztepe'nin talip olduğu ortaya çıktı.

Filip Novak, Göztepe yolunda!

Süper Lig'de transfer döneminde şu ana kadar sadece Altınordu'dan defans oyuncusu Kahraman'la sözleşme imzalayan Göztepe, bu hafta vites yükseltecek. Sarı-kırmızılıların Fenerbahçe'nin yıldızları Filip Novak ve Sinan Gümüş'le ilgilendiği belirtildi. Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç'un yeniden seçilmesinin ardından sarı-kırmızılı yönetimin bu hafta içinde resmi görüşmelere başlayacağı açıklandı.

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NOVAK BONSERVİSİYLE, SİNAN KİRALIK

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Göztepe'nin Novak'ı bonservisiyle almayı planladığı, Sinan'ı ise kiralayabileceği öğrenildi. Fenerbahçe'ye geçen sezon Trabzonspor'dan gelen Çek sol bek Novak, genelde yedek kulübesinde bekledi. Ligde 18 maça çıkan 31 yaşındaki futbolcu 1 gol attı. Antalyaspor'dan gelen kanat Sinan da Novak gibi 18 Süper Lig müsabakasında forma giydi. Sinan Gümüş takıma 3 gol ve 1 asist katkısı verdi.


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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Göztepe Filip Novak
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