SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Filip Novak: Önemli olan sahada olmak

Filip Novak: Önemli olan sahada olmak

09.08.2021 23:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'nin Giresunspor'u 3-1 yendiği maçın sonrasında Filip Novak konuştu.

Filip Novak: Önemli olan sahada olmak

Fenerbahçe'de Filip Novak, hazırlık maçında Giresunspor'u 3-1 yendikleri maçın ardından görüşlerini paylaştı.

Taraftarların tribünde olmasının mutluluğunu yaşadığını söyleyen Çek oyuncu, "Taraftarlarla oynamak her zaman bizim için büyük keyif, futbol onlarla güzel. Deplasmanda olsak da taraftarların gücüyle oynamak mutluluk vericiydi. Gelişmesi gereken noktalar da var. Adım adım gelişeceğiz, daha iyi duruma geleceğiz. Bu sezon umuyorum ki güzel geçecek" dedi.

3'lü savunma ile oynamaları sorulan Novak, "Benim için hangi pozisyonda olduğumun önemi yok. Sahada oynuyor olmak, Fenerbahçe için mücadele ediyor olmak önemli. Hocam solda oynamamı isterse solda oynarım, farklı pozisyonda oynamamı isterse orada oynarım. Benim için en önemlisi takım ruhu, böyle devam etmek istiyoruz" cevabını verdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Messi gözyaşlarıyla veda ettiMessi gözyaşlarıyla veda etti
Tarihi şadırvana mermer kaplama büyük tepki çektiTarihi şadırvana mermer kaplama büyük tepki çekti
Çok iyi bir sezon geçirmeliyizÇok iyi bir sezon geçirmeliyiz
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Filip Novak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Antalya'da sağlık çalışanlarının izinleri iptal

Antalya'da sağlık çalışanlarının izinleri iptal

Eda Nur Kaplan'ın ifadesi ortaya çıktı: Yarı baygındım, karşı koyamadım

Eda Nur Kaplan'ın ifadesi ortaya çıktı: Yarı baygındım, karşı koyamadım

Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'da

Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'da

F.Bahçe'den bir gol daha!

F.Bahçe'den bir gol daha!

İşte Trabzonspor'un yeni golcüsü

İşte Trabzonspor'un yeni golcüsü

F.Bahçeli yıldız Rusya'ya transfer oluyor

F.Bahçeli yıldız Rusya'ya transfer oluyor

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Falcao kabul etti! İşte yeni takımı

Falcao kabul etti! İşte yeni takımı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Messi ve Fenerbahçe çılgınlığı

Messi ve Fenerbahçe çılgınlığı

Lionel Messi, Barcelona'dan ayrıldı!

Lionel Messi, Barcelona'dan ayrıldı!

Güney Koreliler maç sonrası Zehra Güneş'i konuştu

Güney Koreliler maç sonrası Zehra Güneş'i konuştu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.