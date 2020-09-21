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Filip Novak: Zaman gerekiyor

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 21.09.2020 22:48 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Filip Novak, sonradan oyuna girdiği Hatayspor maçı sonrasında açıklamalarda bulundu.

Filip Novak: Zaman gerekiyor

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Filip Novak, 0-0 biten Hatayspor karşılaşmasının ardından konuştu.

Performansını değerlendiren Novak, "Benim için yeni bir süreç ve çok zor değilken, çok kolay da değil. Zamanın geçmesini bekliyorum, zaman gerekiyor. Ben tecrübeli bir oyuncuyum, daha iyi seviyeye ulaşabileceğimi düşünüyorum" dedi.

Caner Erkin ile birlikte oynadıkları hatırlatılan Çek yıldız, "Caner de, ben de ofansif yani güçlü oyuncularız. Beni ya da Caner'i kullanmak hocaya bağlı. Ben ikimizi de en iyi şekilde kullanacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Gördük ofansif gücünüzü:) Yürüyerek top oynuyorsunuz, 9 kişilik takım sizden daha derli topluydu..
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