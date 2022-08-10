YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Filipinler, Rusya ile yaptığı helikopter alımı anlaşmasını iptal etti

Filipinler, Rusya ile yaptığı helikopter alımı anlaşmasını iptal etti

10.08.2022 13:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Filipinler, Rusya ile yaptığı helikopter alımı anlaşmasını iptal etti

Filipinler, Rusya ile 16 askeri nakliye helikopteri satın almak için yaptığı 227 milyon dolarlık sözleşmeyi resmen iptal ettiğini duyurdu.

Savunma Bakanlığı sözcüsü Arsenio Andolong, yaptığı açıklamada, "Bakanlık, Filipin Hava Kuvvetleri için 16 adet Mi-17 ağır yük helikopteri alımı için Rusya'nın SOVTECHNOEXPORT LLC ile yaptığı sözleşmenin feshine resmiyet kazandırıyor." ifadesini kullandı.

Andolong, 227 milyon dolarlık sözleşmenin iptalinden kaynaklanan konularda Rus tarafı ile diplomatik diyalog başlatmaya hazırlandıklarını kaydetti.

Eski Savunma Bakanı Delfin Lorenzana, sözleşmeyi iptal etme kararının, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken ABD'nin yaptırımlarından duyulan endişe nedeniyle alındığını söyledi.

Lorenza, hükümetin sözleşme için ödediği 2 milyar peso (36 milyon dolar) peşinatı geri alıp alamayacağından emin olmadığını belirtti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
MEB ile TOBB arasında Mesleki Eğitim Merkezleri İş Birliği Protokolü imzalandıMEB ile TOBB arasında Mesleki Eğitim Merkezleri İş Birliği Protokolü imzalandı
Giresun'da lunaparkta trenin raydan çıktığı kazada 4 kişi yaralandıGiresun'da lunaparkta trenin raydan çıktığı kazada 4 kişi yaralandı
Sağlık raporu almak için gittiği hastanede kalbinde tümör olduğunu öğrendiSağlık raporu almak için gittiği hastanede kalbinde tümör olduğunu öğrendi
Anahtar Kelimeler:
Filipinler Rusya iptal

Ankara Namaz Vakitleri 10 Ağustos Çarşamba

İmsak
04:11
Sabah
05:48
Öğle
12:59
İkindi
16:49
Akşam
20:00
Yatsı
21:30
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

"Muzun çayı mı olur" demeyin! Faydaları inanılmaz

"Muzun çayı mı olur" demeyin! Faydaları inanılmaz

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Karpuza vurmayı bırakın: Bu yüzden iyisini bulamıyorsunuz

Karpuza vurmayı bırakın: Bu yüzden iyisini bulamıyorsunuz

Sokak ortasında iç çamaşırlı protesto! Tepki çekti ama...

Sokak ortasında iç çamaşırlı protesto! Tepki çekti ama...

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.