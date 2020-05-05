YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Filipinler'de ABS-CBN'ye radyo ve televizyon yayınını durdurma talimatı

Filipinler'de ABS-CBN'ye radyo ve televizyon yayınını durdurma talimatı

ANKARA HABERLERİ  | 05.05.2020 15:18 | Son Güncelleme

Filipinler'de ABS-CBN'ye radyo ve televizyon yayınını durdurma talimatı

MANİLA/ Filipinler'de Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin haberleri nedeniyle hedef aldığı önde gelen yayın kuruluşu ABS-CBN'nin televizyon ve radyo yayınları durduruluyor.

Filipinler Ulusal Telekomünikasyon Komisyonu (NTC), çalışma ruhsatı sona eren ABS-CBN'den televizyon ve radyo yayınına son vermesini istedi.

Rappler sitesinin haberine göre, NTC, Kongrenin ABS-CBN'ye verdiği 25 yıllık çalışma ruhsatının süresinin 4 Mayıs'ta sona erdiğini de açıkladı.

ABS-CBN'ye, kendisine verilen frekansların neden iptal edilmemesi gerektiğini açıklamak ve yanıt vermek için kararın alınmasından itibaren 10 gün süre verildi.

Yayın kuruluşunun, ruhsatının yenilenmesi için yaptığı başvuru, oturumların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kısmen ertelendiği Kongrede bekliyordu.

Bazı medya gözlemcileri, Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte ve kurmaylarını, hükümeti eleştiren haberlerinden ötürü ABS-CBN gibi bağımsız yayın yapan medya kuruluşlarını susturmaya çalışmakla suçladı.

Hükümet yetkilileri ise kuruluşun yayınını durdurmanın basın özgürlüğü meselesi olmadığını ve herkesin yasalara uyması gerektiğini kaydetti.

Diğer yandan, medya kuruluşundan yapılan açıklamada, "Halkın, Kovid-19 salgını nedeniyle önemli ve zamanında bilgiye ihtiyaç duyduğu bir dönemde, ABS-CBN'ye bu gece televizyon ve radyo yayınını durdurma talimatı verildiğinde milyonlarca Filipinli, haber ve eğlence kaynağını kaybedecek." ifadelerine yer verildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Prof. Dr. Usta: Sıtma ilacı koronavirüse karşı etkiliProf. Dr. Usta: Sıtma ilacı koronavirüse karşı etkili
Ankara'da, fatura işlemleriyle ilgili flaş kararAnkara'da, fatura işlemleriyle ilgili flaş karar
Anahtar Kelimeler:
ABS-CBN Filipinler

En Çok Okunan Yerel Haberler

Hayır yapmak isteyen ile ihtiyacı olan Şefkat Köprüsü’nde buluşuyor

Hayır yapmak isteyen ile ihtiyacı olan Şefkat Köprüsü’nde buluşuyor

Evde yapılabilecek 500’den fazla egzersiz

Evde yapılabilecek 500’den fazla egzersiz

Konyaaltı’nda sokak ve kaldırımlar temizleniyor

Konyaaltı’nda sokak ve kaldırımlar temizleniyor

Gölbaşı’nı lavanta kokuları saracak

Gölbaşı’nı lavanta kokuları saracak

Rumkale turizme kazandırılıyor

Rumkale turizme kazandırılıyor

Domateste “Kara Şimşek” hastalığına dikkat

Domateste “Kara Şimşek” hastalığına dikkat

Ankara Namaz Vakitleri 5 Mayıs Salı

İmsak
03:59
Sabah
05:37
Öğle
12:50
İkindi
16:41
Akşam
19:54
Yatsı
21:25

Ankara Nöbetçi Eczaneler 5 Mayıs Salı

Gümüş Eczanesi
Cankaya
Nalan Eczanesi
Yenimahalle
Fakülte Eczanesi
Mamak
Aktay Eczanesi
Mamak
Ataselin Eczanesi
Cankaya
Yücetepe Eczanesi
Cankaya
Güneşim Eczanesi
Altindag
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Sincan’daki fırınlarda pide denetimi

Sincan’daki fırınlarda pide denetimi

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Bahçede konser, balkonda 23 Nisan coşkusu

Bahçede konser, balkonda 23 Nisan coşkusu

Sporun En Eğlenceli Hali Mamak’ta

Sporun En Eğlenceli Hali Mamak’ta

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.