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Filipinler'deki narkotik operasyonunda 4 Çinli uyuşturucu satıcısı öldü

18.10.2021 18:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Filipinler'deki narkotik operasyonunda 4 Çinli uyuşturucu satıcısı öldü

MANİLA (AA) - Filipinler polisi, Pampanga eyaletinde Çinli uyuşturucu şebekesine yönelik düzenlenen operasyonda 4 kişinin öldüğünü duyurdu.

Polis yetkilisi General Guillermo Eleazar, eyalete bağlı Angeles City'de yapılan narkotik operasyonunda uyuşturucu satıcılarının polislere ateş açması sonucu çatışma çıktığını kaydetti.

Eleazar, çatışmada 4 Çinli uyuşturucu satıcısının öldüğünü ve operasyonda yüklü miktarda metamfetamin ele geçirildiğini belirtti.

Uyuşturucu şebekelerine karşı yürütülen kapsamlı operasyonların ardından yurt içindeki üretimin azaldığına işaret eden Eleazar, uyuşturucu maddelerin yurt dışından yapılan sevkiyatlarla temin edildiğini aktardı.

- Tartışmalı uyuşturucuyla mücadele operasyonları

Ülkede, Duterte'nin 2016'da göreve gelmesiyle geniş çaplı uyuşturucuyla mücadele operasyonları başlatılmıştı.

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), bu operasyonlarda 12 binden fazla kişinin hayatını kaybettiğini öne sürmüştü.

İnsan hakları savunucuları, ölümlerin çoğunun "yargısız infaz" niteliğinde olduğunu iddia ederken, Duterte ve diğer yetkililer ise yalnızca güvenlik güçlerine silahla mukavemet gösteren şüphelilerin öldürüldüğünü savunmuştu.

UCM savcıları, Duterte hakkındaki şikayetler üzerine "insanlığa karşı suç" iddialarını araştırmak üzere ön inceleme başlatmıştı.

Bunun üzerine Duterte, ülkesini UCM'den çekmişti.

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