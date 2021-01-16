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Filistin kamplarında kalanlar için yardım

16.01.2021 15:37 | Son Güncelleme:
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Filistin kamplarında kalanlar için yardım

"Filistin Kampları Acil Yardım Bekliyor" sloganıyla yola çıkan; aralarında Hak-İş Konfederasyonu İzmir İl Başkanlığının da yer aldığı önemli sivil toplum kuruluşları (STK), Bilal Saygılı Camii ve Külliyesi’nde bir toplantı gerçekleştirdi.Türkiye’nin önde gelen STK’larının bulunduğu değerlendirme toplantısında, Lübnan’da yer alan mülteci kamplarında zor günler geçiren insanların sorunlarına çare bulmak amacıyla projeler geliştirildi.

"Filistin Kampları Acil Yardım Bekliyor" sloganıyla yola çıkan; aralarında Hak-İş Konfederasyonu İzmir İl Başkanlığının da yer aldığı önemli sivil toplum kuruluşları (STK), Bilal Saygılı Camii ve Külliyesi’nde bir toplantı gerçekleştirdi.
Türkiye’nin önde gelen STK’larının bulunduğu değerlendirme toplantısında, Lübnan’da yer alan mülteci kamplarında zor günler geçiren insanların sorunlarına çare bulmak amacıyla projeler geliştirildi. Toplantı hakkında bilgi veren Hak-İş Konfederasyonu İzmir İl Başkanı ve Hizmet-İş Sendikası İzmir Şube Başkanı Gültekin Şimşek, "Konfederasyonumuz ve Sendikamız Genel Başkanı Mahmut Arslan öncülüğünde dünyanın neresinde bir mazlum varsa elimizden geldiğince yardımda bulunmaya çalışıyoruz. İslam coğrafyasında huzurun hakim olması en büyük dileğimiz. Bu bağlamda konfederasyonumuz ve sendikamız yardım kampanyaları düzenliyor, yapılan çalışmalara en üst seviyede destek oluyor. Biz de İzmir’de bu önemli projelerde yer alıyoruz" dedi. Toplantıda, Türkiye’nin bu konuda üzerine düşen görevi tüm zorluklara rağmen yerine getirmeye çalıştığı bilinciyle hareket eden İzmirli STK’ların çalışmalarının devam edeceği bildirildi.

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