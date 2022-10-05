Filistin mücadelesini anlatan İHH Dijital Hafıza Merkezi yayına başladı

İSTANBUL (AA) - İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfınca, Filistin mücadelesinin dününe ve bugününe ışık tutmak, İsrail zulmünü tarihi perspektifiyle ele almak amacıyla kurulan Dijital Hafıza Merkezi yayın hayatına başladı.

İHH'den yapılan açıklamaya göre, toplumsal hafızaya katkı sunmak amacıyla hayata geçirilen merkez, Filistin meselesini teknolojinin ve dijitalliğin sağladığı imkanlarla kayıt altına alıyor. Merkez, farklı ve özgün içerikleriyle her kesimden insana hitap edip Filistin'de yaşananları aktarmayı ve bunları ortak bir hafızada depolamayı planlıyor.

Merkez, internet sitesi, yayınevi, raporlar, dijital müze, mobil uygulamalar, oyunlar, çizgi filmler ve sanal gerçeklik projeleriyle toplumun farklı kesimlerine hitap edebilecek içerikler üretiyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dijital Hafıza Merkezi Koordinatörü Ahmet Faruk Asa, yer isimlerinin değiştiği, tanıklıkların ortadan kaldırılmaya çalışıldığı bugünlerde Filistin hafızasına sahip çıkmanın, verilmesi gereken en büyük farkındalık mücadelelerinden biri olduğunu düşündüklerini ifade etti.

Dijital Hafıza Merkezi'nin bu ihtiyaca yönelik ortaya çıkan metodolojik bir proje olduğunu aktaran Asa, "Sadece Filistin değil, İslam dünyasında kriz yaşanan pek çok bölgede toplumsal ve mekansal kimliklere yapılan saldırılar, bu metodolojinin diğer bölgelere de uygulanma gereksinimini ortaya çıkarmaktadır. Filistin ile başladığımız bu metodolojiyi, kısa zaman içerisinde Doğu Türkistan, Suriye, Keşmir, Afrika ve diğer bölgelerle de bir araya getirmeyi hedefliyoruz." açıklamasında bulundu.

- "Proje 6 ana başlıktan oluşuyor"

Dijital Hafıza Merkezi'nin internet sitesi, yayınevi, mobil oyun, sanal gerçeklik, çizgi film ve dijital müze olmak üzere 6 ana başlık altında faaliyet gösterdiğini belirten Asa, şu bilgileri paylaştı:

"İnternet sitemiz şu anda aktif bir şekilde çalışmaya devam ediyor. Sitemizde sanat çalışmalarından oluşan sergiler, üç farklı dilde kütüphane, infografikler, haritalar, video belgeseller, sanal gezi, tarihi belgeler ve köşe yazıları gibi içerikler yer alıyor. Sürekli yeni içerikler yüklemeye devam ediyoruz. Yayınevimizde ise Filistin'e dair kitaplar basmaktayız. Şu an yayında olan 2 kitabımız var. Bu ay 2 kitabımızı daha okuyucu ile buluşturmayı hedefliyoruz. Mobil oyunumuz da yayına hazır. Sitemizde sergiler bölümünde yer alan Filistin'e dair sanat eserlerini, oyun desteğiyle tanıtma yolunu tercih ettik. Bu vesileyle çocuklar oyun oynarken Filistin'e dair sembolleri ve eserlerini tanıma fırsatı yakalayacak. Yakında yeni oyunlarımızı da hayata geçirmeyi hedefliyoruz."

Asa, sanal gerçeklik bölümünde sanal gezi görüntülerinin bulunduğunu, 360 derece Mescid-i Aksa ve Kudüs görüntülerinin yakında ekleneceğini, Filistin'i tanımak isteyen herkesin bu sistem üzerinden kolayca gezme ve tanıma fırsatı yakalayacağını anlattı.

Çizgi film animasyon kısmında ise Filistin'e dair çizgi seriler oluşturacaklarına işaret eden Asa, "Son olarak, dijital müze kısmındaysa insanların aileleri ile vakit geçirirken Filistin'i de yakından öğrenme fırsatı bulacakları bir müze tasarlamaktayız. Filistin'e dair hafızayı bu müzede dijital aktarımlarla toplumla buluşturacağız. Dijital alanların yanında, insan yetiştirmek de temel gayelerimizden birini oluşturmaktadır. Uzmanlık dersleri, dil dersleri, tarih ve medya derslerini toplumla buluşturmaya başladık. Bu sayede yakın zaman içerisinde Filistin meselesine, aktörlere ve olaylara vakıf, bölgeyi ve dilleri bilen bir gençlik yetiştirme gayesindeyiz." ifadelerini kullandı.

Çalışmalarına "dijitalhafiza.com" adresi üzerinden ulaşılabilen merkezin internet sitesinin gelecek aylarda İngilizce ve Arapça yayınlarına da başlaması hedefleniyor.

