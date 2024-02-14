YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Filistin’e destek için İstanbul’dan Ankara’ya yürüdüler

Filistin’e destek için İstanbul’dan Ankara’ya yürüdüler

İHA İHA
14.02.2024 14:42 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsrail’in Filistin’e yönelik saldırılarına tepkilerini göstermek için İstanbul’da İsrail Başkonsolosluğu’ndan yola çıkan grup, Ankara’ya ulaştı.

Filistin’e destek için İstanbul’dan Ankara’ya yürüdüler

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını protesto etmek için İstanbul’daki İsrail Başkonsolosluğuna çelenk bırakarak yola çıkan 3 kişilik grup, 10 günlük yürüyüşün ardından Ankara’ya ulaştı. Başkentin simge noktalarından olan Ulus Meydanı’nda açıklama yapan grup, “Denizden nehire özgür Filistin” sloganları attı.

Grup adına açıklama yapan İsmail Tiryaki, 4 Şubat’ta İsrail Başkonsolosluğu önüne kanlı çelenk bırakarak, Filistin’de yaşanan drama tepki çekmek adına yürüyerek 10 günde Ankara’ya ulaştıklarını dile getirerek, “4 Şubat’ta katil, insanlık düşmanı, millet düşmanı İsrail Konsolosluğuna bıraktığımız kanlı çelenkten sonra yürüyüşümüzü başlatmış bulunduk. Ankara’ya 10 gün mesafede indik. Bizi hak yolda yürüten rabbimiz safımızı belli etti. İsrail, Filistinli kardeşlerimize yapmış olduğu soykırımla bütün dünyanın lanetini, milletimizin nefretini çekmiştir. İsrail, bugün soykırım ve katliamlarına devam etmekte, sosyal medyada kendi argümanları ile yapmış olduğu soykırımın üstünü örtmektedir. Biz özgür insanlar olarak örttürmeyeceğiz. Ey kravatlılar, özgür insanların iradelerini tutanlar, onları yönlendirmeye çalışanlar, özgür insanlar size biat ediyor ama sizin tasmanızı tutanlar sizi yönlendiriyor. Bunu biliyoruz, bunu yapmayın. Özgür insanların peşinde olun. Emperyalizmin ve onun sahipleri küresel şirketlerin yanında olmayın. Bu dünyanın düşmanı, hatta gökte uçan kuşun, denizde yüzen balığın düşmanı olan siyonizme ortak olup, bu dünyayı özgür insanlara dar etmeyin. Biz özgür insanlar buna müsaade etmeyeceğiz” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
KYK yurdunun elektrik ihtiyacı GES Projesi ile karşılanacakKYK yurdunun elektrik ihtiyacı GES Projesi ile karşılanacak
Yozgat’ta “Hocalar Kahvesi” kültürü yeniden yaşatılacakYozgat’ta “Hocalar Kahvesi” kültürü yeniden yaşatılacak
Çöp kovasında kafası konserve kutusuna sıkışmış halde gördüler, işi gücü bırakıp yardıma koştularÇöp kovasında kafası konserve kutusuna sıkışmış halde gördüler, işi gücü bırakıp yardıma koştular
Anahtar Kelimeler:
Ankara

Ankara Namaz Vakitleri 15 Şubat Perşembe

İmsak
06:12
Sabah
07:36
Öğle
13:08
İkindi
16:02
Akşam
18:30
Yatsı
19:49

Ankara Nöbetçi Eczaneler15 Şubat Perşembe

Yeşiltepe eczanesi
Akyurt
Çagla eczanesi
Cankaya
Reyhan eczanesi
Cubuk
İnce eczanesi
Elmadag
Nurefşan eczanesi
Mamak
Anadolu eczanesi
Cankaya
Kerem eczanesi
Sereflikochisar
Tümünü Göster
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Columbia, Merrell, Adidas... Ünlü markalarda %50'ye varan indirim

Columbia, Merrell, Adidas... Ünlü markalarda %50'ye varan indirim

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Rahatlığı ve stili yeniden tanımlayan Camper'ın en ikonik modeli burada

Rahatlığı ve stili yeniden tanımlayan Camper'ın en ikonik modeli burada

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.