YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. "Filistin'e Özgürlük" konseri 14 Ocak'ta İstanbul'da düzenlenecek

"Filistin'e Özgürlük" konseri 14 Ocak'ta İstanbul'da düzenlenecek

10.01.2024 07:54 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Filistin'e Özgürlük Platformu, İstanbul, Ankara ve İzmir'de gerçekleştirdiği eylemler ve insan zinciri etkinliklerinin ardından, 14 Ocak'ta Kadıköy Sahne'de Filistin için dayanışma konseri düzenleyecek.

Platformdan yapılan açıklamaya göre, aktivistler, müzisyenler, sanatçılar, düşünürler ve yazarları bir araya getirmeyi hedefleyen konserde, Türkiye'den sanatçıların yanı sıra Filistinli ve göçmen müzisyenler de sahne alacak.

Ünlü Filistinli müzisyen kardeşler Le Trio Joubran'ın da konser etkinliğine özel olarak gönderdiği bir video kaydı, Mercan Dede ve "Leve Palestina" (Yaşasın Filistin) şarkısıyla bilinen Kofia grubunun kurucusu müzisyen George Totari'nin konser için gönderdikleri dayanışma mesajları konserde izleyicilere aktarılacak.

Saat 19.00'da başlayacak ücretsiz konserde, şarkılarını seslendirecek isimler arasında İlkay Akkaya, Cem Erdost İleri, Taner Öngür, Serap Yağız, Kardeş Türküler'den Burcu Yankın ve Selda Öztürk, Muammer Ketencoğlu ile Balkan Trio, Stiffy Stiff, Omar Alkilani, Banu Kanıbelli, Aslı Büyükköksal, Hadi Hamdoun ve Eyüp Ömer Bal yer alacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Malatya’da havayolunu bir yılda 731 bin 553 yolcu tercih ettiMalatya’da havayolunu bir yılda 731 bin 553 yolcu tercih etti
Çankırı itfaiyesi 1 yılda 188 yangına müdahale ettiÇankırı itfaiyesi 1 yılda 188 yangına müdahale etti
Çankırı’da 875 araç sürücüsüne 2 milyon 164 bin 55 TL cezaÇankırı’da 875 araç sürücüsüne 2 milyon 164 bin 55 TL ceza
Anahtar Kelimeler:
İstanbul

İstanbul Namaz Vakitleri 10 Ocak Çarşamba

İmsak
06:51
Sabah
08:22
Öğle
13:16
İkindi
15:39
Akşam
18:01
Yatsı
19:26

İstanbul Nöbetçi Eczaneler10 Ocak Çarşamba

Yeni nesil eczanesi
Kadikoy
Esra eczanesi
Kadikoy
Özge eczanesi
Buyukcekmece
Gamze yüksel eczanesi
Kadikoy
Serdeste eczanesi
Basaksehir
Aylin eczanesi
Sancaktepe
Hakan eczanesi
Kucukcekmece
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

Termal yalıtım teknolojisine sahip! Su ve rüzgar geçirmiyor, ultra hafif...

Termal yalıtım teknolojisine sahip! Su ve rüzgar geçirmiyor, ultra hafif...

Korkunç olay! Otizmli kayınbiraderine tecavüz edip hamile kaldı

Korkunç olay! Otizmli kayınbiraderine tecavüz edip hamile kaldı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Kahve tutkunlarının favorisi! Hızlı demleme, otomatik kapanma ve dahası

Kahve tutkunlarının favorisi! Hızlı demleme, otomatik kapanma ve dahası

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.