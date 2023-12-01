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Filistin’e yardım için hayır çarşısı kurdular

01.12.2023 14:02 | Son Güncelleme:
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Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde Müftülük öncülüğünde diyanet görevlileri tarafından geliri Filistin’e gönderilmek üzere hayır çarşısı kuruldu.

Filistin’e yardım için hayır çarşısı kurdular

Sarıgöl Belediyesi önündeki meydanda düzenlenen hayır çarşısında her türlü gıda maddesi satışa çıkarıldı. Köylüler kendi çıkarttıkları zeytinyağlarından salçalara, kabaklardan ballara kadar çeşitli ürünlerle destek olurken, hayır çarşısında gözlemeler, yaprak sarmaları ve tavuklu pilav satışları da gerçekleştiriliyor.

Sarıgöl İlçe Müftüsü Üsame Anlağan, geçen hafta hayır çarşısı için duyuru yaptıklarını ve vatandaşların büyük ilgisiyle karşılaştıklarını belirterek, Filistin halkına destek olmak için az çok demeden katılım sağlayan herkese teşekkür etti. Müftü Anlağan, elde edilecek tüm gelirin Filistin halkına ulaştırılacağını sözlerine ekledi.

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