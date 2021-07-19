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Filistinli müzik grubundan bayramda Türk halkını selamlamak için şarkı

19.07.2021 21:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Filistinli müzik grubundan bayramda Türk halkını selamlamak için şarkı

Filistinli müzik grubu Off-Stage Band'ın, Filistin halkından Türk halkına ve hükümetine, çocuklara ve büyüklere, yaşlılara ve kadınlara bir selam olması için hazırladığı belirtilen şarkı, bayramda Filistin Devlet Televizyonu'nda yayınlanacak.

Ramallah'ta bulunan Off-Stage Band kurucusu Nermin Safi, yaptığı yazılı açıklamada, bu yıl kutlanacak bayramlar için bir şarkı hazırladıklarını belirtti.

Safi, Filistin halkından Türk halkına ve hükümetine, çocuklara ve büyüklere, yaşlılara ve kadınlara bir selam olması amacıyla hazırladıkları şarkının, Filistin Devlet Televizyonu'nda yayınlanacağını ifade etti.

Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosluğu ve Kudüs Yunus Emre Kültür Merkezinin (YEE) destek sağladığını aktaran Safi, şarkıyı genç şarkıcı Noura Abu Madi'nin seslendirdiğini söyledi. Safi, şarkıya Kudüs YEE Müdürü Reha Ermumcu'nun da kanunuyla eşlik ettiğini kaydetti.

Safi, Ramazan Bayramı’nda yayınlamayı düşündükleri şarkının İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle Kurban Bayramı'nda yayınlamayı kararlaştırıldıklarını belirterek, "Şarkının klibinde yer alan çocukların da katılımıyla bayramın ilk günü 10.30'da Filistin Devlet Televizyonu'nda yayınlanacaktır. Bu proje aynı zamanda Filistin Kültür Bakanlığının himayesinde yürütülmüştür." açıklamasında bulundu.

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