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Filistinli şehit çocuklar için gökyüzüne beyaz balonlar bırakıldı

23.10.2023 08:46 | Son Güncelleme:
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Kütahya’da İsrail’in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinli çocuklar için gökyüzüne beyaz balonlar bırakıldı.

Filistinli şehit çocuklar için gökyüzüne beyaz balonlar bırakıldı

Kütahyalı çocuklar, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Temsilciliğinin organizasyonu ile İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarında hayatını kaybeden Filistinli yaşıtları için Ulu Camii önünden gökyüzüne beyaz balonlar saldı.

TÜGVA Kütahya Temsilcisi Saidi Furkan Coşgun, İsrail’in saldırıları sonucu Filistin’de her gün 120 çocuğun şehit edildiğini belirtti.
Coşgun, "Filistin’de çocuklar, oyuncaklarla oynamaları gerekirken maalesef şarapnel parçalarıyla oynuyor. Hayal kurmaları gerekirken korkudan düşünemiyorlar. Buradaki tutumumuzla zulmeden kanlı eller ve şehit düşen küçük bedenler, anne ve babaların feryadı ve özgür Kudüs hatırlansın istiyoruz. Avrupa’da, ABD’de bir çocuğun tırnağı kırılsa dünya sallanıyor, yaygara koparılır ama Müslümanların şehit düşmesine, feryat edilmesine kulaklar tıkalı" diye konuştu.
İsrail’in saldırılarda hayatını kaybeden Filistinliler için dua edildi, daha sonra da beyaz balonlar gökyüzüne bırakıldı.
İHA tarafından havadan da görüntülenin TÜGVA’nın etkinliğine, AK Parti Kütahya Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı ve AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay da katıldı.

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