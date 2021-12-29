Film gibi hikayesi var! Galatasaray-Denizlispor maçına damga vuran Abdülkadir Sünger'in hiç bilinmeyen hayatı...

Son dakika Galatasaray haberleri... Ziraat Türkiye Kupası, çok görmeye alışık olmadığımız bir maça sahne oldu. Galatasaray'ın Denizlispor'u ağırladığı karşılaşma Türkiye'nin gündem konusu oldu. Denizlispor'un 21 yaşındaki kalecisi Abdülkadir Sünger, takımını adeta ipten alarak maç boyunca yaptığı 27 kurtarışla karşılaşmanın yıldızı seçilmişti. Takımının penaltılara kadar gitmesinde büyük rol oynayan Abdülkadir Sünger, penaltı atışlarında da başarılı bir performans sergileyerek Galatasaray'ı adeta tek başına eledi. Hal böyle olunca tüm Türkiye Abdülkadir Sünger'i araştırmaya başladı. Abdülkadir Sünger'in 4 yıl önce futbolu bırakmaya karar verdiği öğrenildi. İşte 21 yaşındaki genç eldivenin film gibi hikayesi...

4 YIL ÖNCE TRAFİK KAZASI GEÇİRMİŞ

21 yaşındaki kalecinin 4 yıl önce trafik kazası geçirdiği ve futbolu bırakmaya karar verdiği öğrenildi.Denizlispor'un U19 takımındayken antrenmanlara kullandığı elektrikli bisikletle gidip gelen Abdülkadir Sünger, bir otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Hastaneye kaldırılan genç kalecinin sol ayağında ciddi yaralanma oldu. Bir süre hastanede tedavisi yapılan ve ameliyat geçiren Abdülkadir'in bu dönemde futbolu bırakmaya karar verdiği ortaya çıktı.

TEKRAR DÖNMEYE İKNA EDİLDİ

Sünger'i kaleci antrenörü Remzi Özdemir futbola dönmeyi tekrar ikna etti. Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi fizyoterapistlerinin özel bir tedavi uyguladığı futbolcu aynı yıl sezonun ikinci yarısına yetiştirildi. Denizlispor'un U19 takımında kaleyi devralan Abdülkadir Sünger, A takım kaleci antrenörü İsmail Güney tarafından fark edilerek Yücel İldiz'e önerildi. İldiz genç futbolcuyu A takım kadrosuna dahil etti. Abdülkadir, performansıyla Adam Stackhowiak'tan sonra takımın ikinci kalecisi oldu.

