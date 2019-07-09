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Filmlerin kamera arkası fotoğrafları

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SİNEMA TV  | 09.07.2019 08:44 | Son Güncelleme

Sinemanın sanat olduğu kadar biraz da sihir olduğunu gözler önüne seren birbirinden ilginç kamera arkası fotoğrafları.

Sevdiğimiz filmleri izlerken bazen öyle sahneler görüyoruz ki, mutlaka aklımıza “nasıl çekiyorlar bu filmleri böyle?” sorusu geliyor. Sinema sektöründe o filmler bizim karşımıza gelene kadar uzun ve bir o kadar masraflı bir prodüksiyon aşamasından geçiyor. Üstün kamera teknolojisi ile birlikte çarpıcı çekim teknikleri ve muhteşem efektler biraraya geldiğinde seyrine doyum olmaz filmler ortaya çıkıyor. Hollywood yıllarca çekim tekniklerini mükemmelleştirmek için elinden geleni yaptı. Zaman içinde pekçok şey teknolojiyle daha kolay hale geldi. Ancak şaşırtıcı CGI teknikleri ortaya çıkmadan evvel filmler nasıl ortaya çıkıyordu. İşte gördüğünüzde çok şaşıracağınız ünlü filmlerin kamera arkası fotoğrafları.

Filmlerin kamera arkası fotoğrafları

1 Star Wars: Episode I - The Phantom Menace (1999)

1 Star Wars: Episode I - The Phantom Menace (1999)

3 Star Wars: Episode V - The Empire Strikes Back (1980)

3 Star Wars: Episode V - The Empire Strikes Back (1980)

4 Star Wars: Episode IV - A New Hope (1977)

4 Star Wars: Episode IV - A New Hope (1977)

6 Star Wars: Episodes I & II

6 Star Wars: Episodes I & II

2001: A Space Odyssey (1968)

2001: A Space Odyssey (1968)

Alien³ (1992)

Alien³ (1992)

Back To The Future Part II (1989)

Back To The Future Part II (1989)

Corpse Bride (2005)

Corpse Bride (2005)

E.T. The Extra-Terrestrial (1982)

E.T. The Extra-Terrestrial (1982)

Escape From New York (1981)

Escape From New York (1981)

FaceOff (1997)

FaceOff (1997)

Goldfinger (1964)

Goldfinger (1964)

Honey, I Shrunk The Kids (1989)

Honey, I Shrunk The Kids (1989)

Independence Day (1996)

Independence Day (1996)

Indiana Jones And The Temple Of Doom (1984)

Indiana Jones And The Temple Of Doom (1984)

Jaws (1975)

Jaws (1975)

Jaws (1975)2

Jaws (1975)2

Jurassic Park (1993)

Jurassic Park (1993)

Labyrinth (1986)

Labyrinth (1986)

Men In Black (1997)

Men In Black (1997)

Raise The Titanic (1980)

Raise The Titanic (1980)

Star Wars: Episode VI — Return Of The Jedi (1983)

Star Wars: Episode VI — Return Of The Jedi (1983)

Terminator 2 Judgment Day (1991)

Terminator 2 Judgment Day (1991)

The Grand Budapest Hotel (2014)

The Grand Budapest Hotel (2014)

The Hunt For Red October (1990)

The Hunt For Red October (1990)

The Lord Of The Rings: The Fellowship Of The Ring (2001)

The Lord Of The Rings: The Fellowship Of The Ring (2001)

The Matrix (1999)

The Matrix (1999)

The Muppet Movie (1979)

The Muppet Movie (1979)

The Shining (1980)

The Shining (1980)

True Lies (1994)

True Lies (1994)
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Anahtar Kelimeler:
kamera arkası Hollywood sinema

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