Sevdiğimiz filmleri izlerken bazen öyle sahneler görüyoruz ki, mutlaka aklımıza “nasıl çekiyorlar bu filmleri böyle?” sorusu geliyor. Sinema sektöründe o filmler bizim karşımıza gelene kadar uzun ve bir o kadar masraflı bir prodüksiyon aşamasından geçiyor. Üstün kamera teknolojisi ile birlikte çarpıcı çekim teknikleri ve muhteşem efektler biraraya geldiğinde seyrine doyum olmaz filmler ortaya çıkıyor. Hollywood yıllarca çekim tekniklerini mükemmelleştirmek için elinden geleni yaptı. Zaman içinde pekçok şey teknolojiyle daha kolay hale geldi. Ancak şaşırtıcı CGI teknikleri ortaya çıkmadan evvel filmler nasıl ortaya çıkıyordu. İşte gördüğünüzde çok şaşıracağınız ünlü filmlerin kamera arkası fotoğrafları.