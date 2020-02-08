Filografi sanatıyla hayata tutunan gazi, engellilere de yardım ediyor

MUHAMMED NURİ ERDOĞAN - Erzurum'da 2015 yılında özel harekat polisi olarak görev yapan ve zırhlı araçla göreve giderken geçirdiği trafik kazasında gazi olan Alibey Karaaslan, hobi olarak başladığı filografi sanatıyla hem hayata tutunuyor hem de kazandığı gelirin bir kısmıyla engellilere yardım ediyor.

Karaaslan, trafik kazasının ardından omurilik felci oldu, Erzurum'daki ameliyatından sonra Ankara'daki Bilkent Gazi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaklaşık 2 yıl tedavi gördü.

Tedavisinin son aşamalarında, doktorların da tavsiyesiyle çeşitli spor ve sanat dallarına yönlendirilen Karaaslan, eşinin de desteğiyle Sincan'daki atölyesinde filografi ile ilgilenmeye başladı.

Karaaslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hobi olarak ve çok sevdiği müdüre hediye için bu sanata başladığını belirtti.

Yaptığı işin hoşuna gittiğini ve evde devam ettirdiğini anlatan Karaaslan, "Yaptıkça beni motive edip engelli durumumu unutturdu. Yaklaşık bir buçuk yıl evde bu işe devam ettim. İşlerin artmasıyla bir atölye açtık. Bir mekanımızın, ismimizin olması işlerimizi biraz daha artırdı. Çevremizde, emniyet teşkilatında, kurumlarımızda duyulmaya başladık. Yaptığımız işler de kaliteli olunca işin devamı geldi." ifadelerini kullandı.