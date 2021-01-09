Filyasyon ekipleri, karla kaplı dağ köylerinde salgının izini sürüyor

Filyasyon ekibinde görevli doktor Sakine Birer, AA muhabirine, kent merkezi ve ilçelerde şu ana kadar 80 bin kişiye filyasyon hizmeti verdiklerini söyledi.

Kent merkezinin yanı sıra karla kaplı dağlarda bulunan yerleşim yerlerini de gezen ekipler, salgının yayılmasının önüne geçmek için etkin bir şekilde mücadele ediyor.

Bitlis'te Kovid-19 ile mücadele kapsamında pozitif vakalar ile temaslıların tespiti, izolasyona alınması ve ilaç temini amacıyla aralarında doktorlarında olduğu 200 personelden oluşan 77 filyasyon ekibi, çalışmalarını sürdürüyor.

Sağlık Bakanlığının uygulamasına bağlı olarak sisteme düşen vakaları ilk etapta telefonla bilgilendirdiklerini anlatan Birer, "Merkezde vakaların bilgilerini aldıktan sonra kaç kişiyle hangi köylere gideceğimizi ekip olarak ayarlıyoruz. Vakaların temaslı sayılarını önceden bildiğimiz için kaç numune, ne kadar ilaç alacağımızı hazırlıyoruz. Merkezdeki işlerimizi bitirdikten sonra köylere doğru yola çıkıyoruz. Köy vakaları bizleri biraz zorluyor. Köyler çok dağlık olduğu için uçurumlu yollardan geçerek varabiliyoruz." dedi.

Tüm zorluklara rağmen salgınla mücadelede canla başla çalışma yürüttüklerini belirten Birer, şunları kaydetti:

"Köylere araç belli bir yere kadar gidiyor, araçtan indikten sonra malzemeleri sırtımıza alarak köye kadar yürümek zorunda kalıyoruz. Karla kaplı dik yokuşlu yollarda yürüyerek hasta evine ulaşıyoruz. O kadar yoldan sonra hasta evine vardığımızda iyice yoruluyoruz. Bazen karşımıza yabani hayvanlar bile çıkıyor. Bazen giderken yolda kalıyoruz. Hava şartları kötü oluyor ya da araba çıkamıyor. Bu süreçte bizi zorlayan durumlardan biri de ailelerimizden uzak kalmamız. Sürekli hastalarla temas halinde olduğumuz için ailemizi korumak amacıyla yanlarına gidemiyoruz. Özel günlerde ancak görüntülü aramayla görüşüyoruz. İnsanlardan ricamız izolasyon kuralarına dikkat etsinler. Bir süre daha birbirlerini ziyaret etmesinler. Bizler çok şeyden fedakarlık yapıyoruz. İnsanlardan da sadece kuralla uymalarını istiyoruz. Bu süreci beraber atlatacağız."