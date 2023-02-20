Final olacağı iddia edilen Sıfırıncı Gün oyuncularından flaş hamle! Acun Ilıcalı'yı...

Geçtiğimiz haftalarda yayın günü değiştirilen Sıfırıncı Gün dizisinin reytinglerde bekleneni vermediği ve final olacağı konuşuluyordu. Sıfırıncı Gün oyuncuları Aybüke Pusat ve Engin Öztürk'ten dikkat çeken bir hamle geldi.

'TAKİPTEN ÇIKTILAR' İDDİASI

Sosyal medyada yer alan iddiaya göre TV8'de yayınlanan Sıfırıncı Gün dizisi artık ekrana gelmeyecek. Final bölümü bile yayınlanmayan dizinin oyuncuları Engin Öztürk ve Aybüke Pusat'ın ise tepkilerini Acun Ilıcalı'yı takipten çıkarak gösterdikleri öne sürüldü.

Kadrosunda Sarp Akkaya, Yiğit Özşener, Damla Colbay, Berk Cankat gibi isimlerin yer aldığı dizinin yayın günü, çarşamba gününden cuma gününe alınmıştı.



