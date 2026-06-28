Fatih Altaylı Seda Bakan'a açık açık Hadise'yi sordu! "O gün kavga edeceğinizi hissetmiştim"

Yakın dost olan Hadise ve Seda Bakan'ın bir süre önce arası açılmıştı. “Esas Oğlan” dizisiyle gündeme gelen Hadise ve Seda Bakan’ın küslüğü uzun süre konuşuldu. Son olarak Seda Bakan Fatih Altaylı'nın programına katıldı ve bu konu yeniden açıldı.

Daha önce programa Hadise ile katılan Seda Bakan'a Fatih Altaylı açık açık şu soruyu yöneltti:

"Bu sefer yalnız geldin. Geçen sefer buraya geldiniz. Hadise ile beraber burada yan yana oturdunuz. Siz o zaman birbirinizi arkadaş zannediyordunuz. Ben sizin aslında bir süre sonra kavga edeceğinizi, kapışacağınızı o gün hissetmiştim. Kavga etmediniz ama pek de hoş olmadı değil mi ayrılığınız?"

"BİRBİRİMİZDEN UZAKLAŞTIK"

Seda Bakan ise bu soruya yanıt vererek "Kavga etmedik ama... Ya hoş olmadı değil aslında. Yani bir şey de olmadı ve birbirimizden yani uzaklaştık aslında. Konuşmadan uzaklaştık. Yani bir karar alarak ya da hani birbirimizi kırdığımıza inanmıyorum. Gerçekten bir gerginlik olmadı. Benim açımdan hiç sorun yok. Ben sadece şunu anladım. Belki de çok fazla insanla arkadaşlık yapmamak mı gerekiyor? Artık biraz daha aileme ve kendi içime mi dönmem gerekiyor? Bunları düşünmeye başladım sadece. Belki de ben de kırmış olabilirim" dedi.