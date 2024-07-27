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  4. Final yapacağı söyleniyordu! Yalan dizisinde beklenmedik değişiklik

Final yapacağı söyleniyordu! Yalan dizisinde beklenmedik değişiklik

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
27.07.2024 14:38
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Aslıhan Güner, Feyyaz Duman, Eylül Tumbar, Yeşim Ceren Bozoğlu, Özge Borak gibi isimlerin oyuncu kadrosunda yer aldığı Yalan dizisinin final yapacağı iddia edilmişti. Süreç Film imzalı dizide önemli bir değişiklik yaşandı. O isim yerine bakın kim getirildi.

MYNET-Dram yüklü senaryosu ve başarılı oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Yalan dizisi sezon için çekilmiş ancak yayın planı değişince de projenin yaz boyu her pazartesi ekrana gelmesine karar verilmişti.

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YALAN 1

ONUN YERİNE BAKIN KİM GELDİ

Şimdilerde final yapacağı iddia edilen dizide beklenmedik bir değişiklik yaşandı. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Ersoy Güler yönetmenlik görevini Hakan İnan’dan devraldı. Ersoy Güler 9. bölümden itibaren dizinin yönetmenliğini yapacak.

Güler, “Yalan”ın başrol oyuncusu Aslıhan Güner’le daha önce “Kuzey Yıldızı” dizisinde beraber çalışmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Aslıhan Güner yalan eylül tumbar
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