Final yapacağı söyleniyordu! Yalan dizisinde beklenmedik değişiklik

MYNET-Dram yüklü senaryosu ve başarılı oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Yalan dizisi sezon için çekilmiş ancak yayın planı değişince de projenin yaz boyu her pazartesi ekrana gelmesine karar verilmişti.

ONUN YERİNE BAKIN KİM GELDİ

Şimdilerde final yapacağı iddia edilen dizide beklenmedik bir değişiklik yaşandı. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Ersoy Güler yönetmenlik görevini Hakan İnan’dan devraldı. Ersoy Güler 9. bölümden itibaren dizinin yönetmenliğini yapacak.

Güler, “Yalan”ın başrol oyuncusu Aslıhan Güner’le daha önce “Kuzey Yıldızı” dizisinde beraber çalışmıştı.