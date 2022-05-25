YEMEK

  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Tarifler
  4. Fincanınız varsa bu tatlıyı denemelisiniz! Sadece birkaç malzemeyle yapılan pratik Fincan tatlısı tarifi ve malzemeleri!

Fincanınız varsa bu tatlıyı denemelisiniz! Sadece birkaç malzemeyle yapılan pratik Fincan tatlısı tarifi ve malzemeleri!

25.05.2022 17:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pratik ve basit şekilde yapılan tatlı tariflerinin başında Fincan tatlısı geliyor. Görüntüsü, hafif tadı ve harika sunumuyla porsiyonluk fincan tatlı tarifini deneyenler ne kadar kolay olduğunu görünce şaşırıyor. O halde fincan tatlısı nasıl yapılır? Malzemeleri neler? İşte tarifi ve yapılışı...

Fincanınız varsa bu tatlıyı denemelisiniz! Sadece birkaç malzemeyle yapılan pratik Fincan tatlısı tarifi ve malzemeleri!

Son zamanların en popüler sütlü tatlılarından biri de fincan tatlısıdır. Fincan tatlısının bardağa dökülüp soğutulduktan sonra bir tabakta servis edilen enfes bir tatlıdır. İsterseniz hindistan cevizi ile süsleyebilir, isterseniz de meyve ekleyebilirsiniz. Seçimi size bırakıyoruz ve tatlımızın tarifine geçiyoruz. İşte fincan tatlısı yapmak için gerekli malzemeler ve yapılışı için detaylar...

FİNCAN TATLISI İÇİN MALZEMELER

5 su bardağı süt
2 kahve fincanı tepeleme un
2,5 kahve fincanı şeker
1 paket vanilya
1 yemek kaşığı margarin

Süslemek için:

Hindistan cevizi tozu
Çikolata

FİNCAN TATLISI HAZIRLANIŞI

Fincan tatlısı için; Önce süt, un ve şekeri karıştırıp bir tencerede koyulaşana kadar pişirin. Ocaktan alınca vanilya ve margarini ekleyip iyice çırparak karıştırın. Kahve fincanlarının içi ıslatılarak doldurulur. Bardaklar ıslak değilse kalıp şeklinde çıkartamazsınız. Tatlımız soğuduktan sonra buzdolabında 24 saat bekleyecektir. Şekeri fincandan çıkardığınızda, ters çevirin ve fincan sallanacak ve kenarlarından hava girmesine sağlayarak çıkarın. düşen fincan tatlısını hindistan cevizine batırılır ve istenildiği gibi süslenir.

FİNCAN TATLISI PÜF NOKTALARI

Kullanılan kapları pudingi dökmeden önce mutlaka nemlendirmelisiniz. Aksi takdirde şekerler kalıp şeklinde bardaktan çıkmaz. Aynı zamanda kullandığınız fincanların geniş ağızlı olmasına dikkat etmelisiniz. Dar bardaklardan tatlınızı çıkarmak zor olacak.
Tatlınıza limon kabuğu rendesi rendeleyebilirsiniz.
Kullanılan fincanlar normal Türk kahvesi fincanlarıdır. Boyutları yaklaşık 90 ml'dir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
En hızlı hazırlanan tatlı! Kolay tiramisu tarifiEn hızlı hazırlanan tatlı! Kolay tiramisu tarifi
En sağlıklısı evde yapmak! Nefis ev dondurması tarifiEn sağlıklısı evde yapmak! Nefis ev dondurması tarifi
Pastaneye gitmeye son! Nefis Alman Pastası tarifiPastaneye gitmeye son! Nefis Alman Pastası tarifi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Survivor'dan elenen Seda'dan olay yaratan açıklama! "Açlık yok, arkada mangallar yanıyor"

Survivor'dan elenen Seda'dan olay yaratan açıklama! "Açlık yok, arkada mangallar yanıyor"

Sosyal medyada gündem oldu! "Külotsuz fotoğrafını..."

Sosyal medyada gündem oldu! "Külotsuz fotoğrafını..."

Sakın dökmeyin! Öyle çok faydası var ki şaşıracaksınız…

Sakın dökmeyin! Öyle çok faydası var ki şaşıracaksınız…

Ne yaparsanız yapın olmuyor mu? Kütür kütür turşu için bunu deneyin

Ne yaparsanız yapın olmuyor mu? Kütür kütür turşu için bunu deneyin

Tamamen aynısı! Nefis pastane poğaçası tarifi

Tamamen aynısı! Nefis pastane poğaçası tarifi

Yanlış yapıyorsunuz! Yağ çekmeden kızartma yapmak çok basit

Yanlış yapıyorsunuz! Yağ çekmeden kızartma yapmak çok basit

İlginizi Çekebilir

Kanser tedavisinde çığır açan gelişme: İlk kez insanda denendi

Kanser tedavisinde çığır açan gelişme: İlk kez insanda denendi

Ölen adamın tabutuna çıktı! Twerk yaptığı anlar olay yarattı

Ölen adamın tabutuna çıktı! Twerk yaptığı anlar olay yarattı

2022 modasının gözdesi en iyi bralet markaları ve modelleri

2022 modasının gözdesi en iyi bralet markaları ve modelleri

İlk kez çıplak kadın görünce donup kaldı! “Bunalmış hissettim”

İlk kez çıplak kadın görünce donup kaldı! “Bunalmış hissettim”

Aralarındaki yaş farkı olay oldu! “Birbirimize aşığız”

Aralarındaki yaş farkı olay oldu! “Birbirimize aşığız”

Ses donanımıyla keyifli anlar yaşatan kablosuz kulaklıklar

Ses donanımıyla keyifli anlar yaşatan kablosuz kulaklıklar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.