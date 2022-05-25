Fincanınız varsa bu tatlıyı denemelisiniz! Sadece birkaç malzemeyle yapılan pratik Fincan tatlısı tarifi ve malzemeleri!

Son zamanların en popüler sütlü tatlılarından biri de fincan tatlısıdır. Fincan tatlısının bardağa dökülüp soğutulduktan sonra bir tabakta servis edilen enfes bir tatlıdır. İsterseniz hindistan cevizi ile süsleyebilir, isterseniz de meyve ekleyebilirsiniz. Seçimi size bırakıyoruz ve tatlımızın tarifine geçiyoruz. İşte fincan tatlısı yapmak için gerekli malzemeler ve yapılışı için detaylar...

FİNCAN TATLISI İÇİN MALZEMELER

5 su bardağı süt

2 kahve fincanı tepeleme un

2,5 kahve fincanı şeker

1 paket vanilya

1 yemek kaşığı margarin

Süslemek için:



Hindistan cevizi tozu

Çikolata

FİNCAN TATLISI HAZIRLANIŞI

Fincan tatlısı için; Önce süt, un ve şekeri karıştırıp bir tencerede koyulaşana kadar pişirin. Ocaktan alınca vanilya ve margarini ekleyip iyice çırparak karıştırın. Kahve fincanlarının içi ıslatılarak doldurulur. Bardaklar ıslak değilse kalıp şeklinde çıkartamazsınız. Tatlımız soğuduktan sonra buzdolabında 24 saat bekleyecektir. Şekeri fincandan çıkardığınızda, ters çevirin ve fincan sallanacak ve kenarlarından hava girmesine sağlayarak çıkarın. düşen fincan tatlısını hindistan cevizine batırılır ve istenildiği gibi süslenir.

FİNCAN TATLISI PÜF NOKTALARI

Kullanılan kapları pudingi dökmeden önce mutlaka nemlendirmelisiniz. Aksi takdirde şekerler kalıp şeklinde bardaktan çıkmaz. Aynı zamanda kullandığınız fincanların geniş ağızlı olmasına dikkat etmelisiniz. Dar bardaklardan tatlınızı çıkarmak zor olacak.

Tatlınıza limon kabuğu rendesi rendeleyebilirsiniz.

Kullanılan fincanlar normal Türk kahvesi fincanlarıdır. Boyutları yaklaşık 90 ml'dir.

