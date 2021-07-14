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Fındık Araştırma Enstitüsü çiftçilerin fidan ihtiyacını karşılamaya devam ediyor

14.07.2021 12:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fındık Araştırma Enstitüsü çiftçilerin fidan ihtiyacını karşılamaya devam ediyor

GİRESUN (AA) - Fındık Araştırma Enstitüsü (FAE), üreticilerin ihtiyacını karşılamak üzere kök yapısı gelişmiş, hastalık ve zararlıların olmadığı kaliteli fındık fidanları üretiyor.

FAE Müdürü Aysun Akar, AA muhabirine, bölgede üreticilerin fidan gereksinimlerini büyük ölçüde ocaklardaki dip sürgünlerinden elde ettiğini, bunun da bitki sağlığı başta olmak üzere bazı önemli sorunlara yol açtığını söyledi.

Kurum olarak çiftçilerin bahçelerini yenilemeleri sürecinde gereksinim duydukları kaliteli ve sağlıklı fidanların üretimine devam ettiklerini belirten Akar, bu yönde yoğun talep aldıklarını dile getirdi.

Akar, FAE içinde 10 dönüm fındık fidanı üretim parseli oluşturduklarına işaret ederek, "Teknik yöntemlerle fidan üretimi gerçekleştirmekteyiz. Kök yapısı gelişmiş, hastalık ve zararlıların olmadığı kaliteli fındık fidanları elde ediyoruz. Bunları da gelen talepler doğrultusunda çiftçilerimize ulaştırıyoruz. Enstitü olarak bu yılki hedefimiz 30 bin fındık fidanı üretmek." dedi.

Fidanların tepe daldırma yöntemiyle üretildiğini, bunun yanı sıra doku kültürü yöntemiyle fidan üretimine de yoğunlaştıklarını ve çalışmaların devam ettiğini dile getiren Akar, daldırma yönetimiyle fidan üretimini yaygınlaştırmak için Giresun Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile çiftçilere yönelik kurs düzenlediklerini kaydetti.

Akar, kursa 13'ü kadın 19 kursiyerin katılım gösterdiğini ifade ederek, "Biz kursumuzda daldırma yöntemiyle fidan nasıl üretilir, onu öğretmekteyiz. Nihayetinde de burada başarılı olanlar fidan üretimini teknik yöntemiyle öğrenecekler. Giresun Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile ortak açılan fındık fidanı üretimi kursuyla kadınlarımızın istihdama kazandırılması ve kendilerine ek gelir kaynağı oluşturulmasını da hedefliyoruz." diye konuştu.

Kursiyer Yücel Cantürk, kursu düzenledikleri için her iki kurum yetkililerine teşekkür ederek, "Bu kursa katıldığım için mutluyum. Burada fidan üretimini A'dan Z'ye öğreniyoruz. Bu işi devam ettirmek istiyorum." dedi.

Giresun Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hamza Bölük de Türkiye'nin fındık tarımı yapan diğer ülkelerle rekabet edebilmesi için mutlaka üretim miktarıyla ürün kalitesinin artırılması gerektiğini söyledi.

Bunun için de yaşlı fındık bahçelerinin yenilenmesi gerektiğini belirten Bölük, "Yeteri kadar üretemezsek ihracatımız da artamaz. Bunun için de FAE'nin geliştirdiği fidanlara çok ihtiyaç var. Verimliliği artıracak, iklim şartlarına dayanıklı, özellikle de zirai don ve soğuğa dayanıklı fidanların gelişimi büyük önem taşımakta." dedi.

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