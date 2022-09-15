Fındık diyarı Ordu'da kurulan üzüm bağlarında hasat zamanı

HAYATİ AKÇAY - Ordu'da devlet destekli kurulan üzüm bahçelerinden yapılan ilk hasat, verim ve kalite yönünden üreticileri memnun etti.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi (DOKAP) tarafından kentte üzüm yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması amacıyla çalışma yürütülüyor.

Bu kapsamda Ordu'nun farklı ilçelerinde 2 yıl önce yeni üzüm bağları kuruldu.

İlk etapta yaklaşık 15 dekarda kurulan bağlarda ilk ürünler alınmaya başlandı. Dekar başına yaklaşık 2 ton üzüm alınması, çiftçinin yüzünü güldürdü.

Sabahın erken saatlerinde üzüm bağına giden üreticiler, makasla kestikleri salkımları sepetlere dolduruyor. Üreticiler, araçlara yükledikleri üzümleri piyasaya sunulmak üzere yola çıkıyor.

- "Ürünün kalitesi ve verimi çok iyi"

İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, Fatsa ilçesine bağlı Kabakdağı Mahallesi'ndeki üzüm bağında hasat yapan üreticileri ziyaret etti.

Yılmaz, AA muhabirine, Ordu denilince akla ilk olarak fındık geldiğini, bunun yanında ek gelir getirici ürünleri yaygınlaştırmak için de çalışma yaptıklarını söyledi.

Önceki yıllarda yürütülen projeler sayesinde kentte kivi ve çilek üretimini, bunun yanı sıra seracılığı oldukça yaygınlaştırmayı başardıklarını belirten Yılmaz, son dönemde ise kokulu üzüm bahçeleri kurmaya yönelik faaliyetler yaptıklarını dile getirdi.

Yılmaz, bu kapsamda 2 yıl önce kentte üzüm bahçelerinin kurulması için ilk adımı attıklarını, bugün gelinen süreçte ise bunun meyvelerini almaya başladıklarını ifade etti.

Tarım ve Orman Bakanlığı ile DOKAP'ın imkanları kullanılarak kurulan üzüm bağlarında bu yıl ilk hasadın yapıldığına dikkati çeken Yılmaz, henüz iki yaşındaki üzüm bahçelerindeki ürünün kalitesinin ve verimin çok iyi olduğunu belirtti.

- Kentte üzüm üretiminin artırılması hedefleniyor

Yılmaz, 15 dekardaki üretimin, gelecek yıllarda uygulanacak yeni projelerle daha da artırılmasını hedeflediklerini söyledi.

Kokulu siyah üzüm yetiştiriciliğinin Ordu'da yaygınlaştırması noktasında kararlı olduklarını vurgulayan Yılmaz, "Hasadını yaptığımız bu üzümün aroması oldukça iyi. Hedefimiz, kuracağımız yeni bir tesiste üzümün suyunu çıkartmak suretiyle tüketicilere sunmak." dedi.

Yılmaz, üzüm bağlarının yüksek getirisi olduğuna da değinerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Kurduğumuz üzüm bağlarının büyüklüğü ortalama 2 dekar. Dolayısıyla dar alandan yüksek getirisi olduğunu düşündüğümüz bu üzüm bağlarından Ordu şartlarında dekara 2 ton kadar ürün alınabilmesi son derece mümkün. 2 ton ürün de piyasa fiyatlarıyla yaklaşık 40 bin lira demektir. Üzüm bağları büyüdükçe bu rakam her geçen yıl artacaktır. Arazisi müsait olan üreticilere çağrımız, mutlaka fındığın yanında birim alan getirisi yüksek ikinci bir ürüne yönelmeleri yönünde. Bu gibi ürünler, üreticinin aile ekonomisine çok ciddi katkı sağlıyor."

Fatsa Ziraat Odası Başkanı Haydar Gürsu ise üzüm bağlarının Ordu'da kurulmasına emek verenlere teşekkür etti.

Oda olarak üzüm üreticilerini daha çok destekleyeceklerini ifade eden Gürsu, "Bunun için de bundan sonraki yıllarda üreticilerin pazar sorunu yaşamaması için elimizden geleni yapacağız. İlk etaptaki işimiz ise üzümleri alarak, kurulacak yeni tesiste suyunu çıkartıp şişelemek." diye konuştu.

- "İlk hasattan oldukça memnunum"

Üretici Ali Faik Özel, aynı zamanda fındık yetiştirdiğini de söyledi.

Devlet desteği ile üzüm yetiştirmeye başladığını anlatan Özel, "Üzüm bağlarını kurduğumuzun daha ikinci senesinde hasat almaya başladım. İlk hasattan oldukça da memnunum." dedi.

Üzüm bağlarını damla sulama sistemi kullanarak daha da geliştirmeyi hedeflediğini dile getiren Özel, imkanı olan üreticilere de bu tür ürünlere yönelmeleri tavsiyesinde bulundu.

Özel, üzüm hasadının fındığa göre çok daha kolay olduğunu sözlerine ekledi.

