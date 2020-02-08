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Fındık ihracatçıları Köln Fuarı’nda

ORDU HABERLERİ  | 08.02.2020 16:48 | Son Güncelleme

Almanya’nın Köln şehrinde düzenlenen her yıl düzenlenen çikolata-şekerleme ve çerez sektöründe dünyanın en önemli fuarlarından biri olan ISM 2020 Fuarı’na Karadeniz ile İstanbul Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birlikleri tarafından ortak bir stant ile katıldı.Bu yıl 50.

Fındık ihracatçıları Köln Fuarı’nda

Almanya’nın Köln şehrinde düzenlenen her yıl düzenlenen çikolata-şekerleme ve çerez sektöründe dünyanın en önemli fuarlarından biri olan ISM 2020 Fuarı’na Karadeniz ile İstanbul Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birlikleri tarafından ortak bir stant ile katıldı.
Bu yıl 50. yıldönümünü kutlayan ISM fuarında 76 ülkeden bin 774 firma katılımcı olarak yer alırken, söz konusu fuarı 37 bin civarında gıda profesyoneli ziyaret etti. Türk fındığı tanıtım standında, fındığın doğrudan çerez olarak tüketimini yaygınlaştırmak amacıyla ziyaretçilere 20 gramlık ambalajlarda kavrulmuş fındık ikram edilmesinin yanı sıra, fındık draje gibi ürünler ikram edilerek, Türk fındığının şekerleme ve çikolata ürünlerine kattığı lezzeti somut olarak gösterme fırsatı değerlendirildi.
Özellikle Türk fındığının en önemli tüketicisi konumunda bulunan Avrupalı şekerleme ve pastacılık ürünleri imalatçılarından ve çok sayıda farklı ülkeden standı ziyaret eden profesyonel firma temsilcilerine ürün portföylerine göre kullanabilecekleri fındık formlarından numuneler verilirken, ikili görüşmeler yoluyla fındık talepleri ve iletişim bilgileri alınarak fındık hakkındaki çeşitli soruları da cevaplandırıldı.
Ayrıca, Türk fındığı ile ülkemiz fındık sektörüne ilişkin tanıtıcı bilgilerin yanı sıra Türk fındık ihracatçılarının iletişim bilgilerinin de yer aldığı broşürler dağıtıldı.
Türkiye 2019 yılında 319 bin 772 ton iç fındık ihracatı gerçekleştirirken karşılığında 2 milyar 28 milyar dolar döviz girdisi ile tüm zamanların ihracat rekorunu kırmıştı.

Fındık ihracatçıları Köln Fuarı’nda

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