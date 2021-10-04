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Fındık ihracatında bir ayı geride bırakan ihracatçılar sezondan umutlu

04.10.2021 10:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fındık ihracatında bir ayı geride bırakan ihracatçılar sezondan umutlu

Karadeniz Fındık Mamulleri ve İhracatçıları Birliği (KFMİB) Yönetim Kurulu Üyesi Cem Şenocak, 31 Ağustos'ta sona erecek 2021-2022 fındık ihracat sezonunun yaklaşık 330 bin tonla kapanacağını tahmin ettiklerini söyledi.

Şenocak, AA muhabirine, 2021-2022 fındık ihracatı sezonunun 1 Eylül itibariyle başladığını belirterek, eylül ayında 30 bin 528 ton fındık ihracatı karşılığında 203 milyon 438 bin 128 dolar gelir sağlandığını anımsattı.

İlk ay itibarıyla yapılan ihracattan memnun olunduğunu ifade eden Şenocak, "Özellikle geçen sezonun temmuz ve ağustos ayında beklentilerin üzerinde ihracat gerçekleşmesine rağmen eylül sonu itibarıyla geçen eylül sonundaki rakamlara yaklaşılması sevindiricidir." dedi.

Şenocak, bu durumu fındık üretilen ülkelerde üretimin az olmasına bağladıklarını kaydederek, özellikle İtalya gibi bazı ülkelerde üretimin düşmesinin Türkiye'nin fındık ihracatına doğrudan etki ettiğinin altını çizdi.

31 Ağustos'ta sona erecek 2021-2022 fındık ihracat sezonundan beklentilerini de dile getiren Şenocak, "Geçen sezon 270 bin ton iç fındık ihracatı beklerken sezonu 292 bin tonla kapattık. Bu sezonda da beklentimiz sezon sonu itibarıyla en az 330 bin ton civarında ihracat yapılması yönünde. Bu rakamı da yakalayacağımızı ümit ediyorum." diye konuştu.

Bölge üreticilerin bu zor hava şartlarında elinden gelenin en iyisini yaptıklarını gördükleri vurgulayan Şenocak, ihracatçıların da sezon boyunca hedeflenen rakamı yakalaması için elinden geleni yapacağını sözlerine ekledi.

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