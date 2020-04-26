Fındık kırma ve işleme fabrikalarından istihdama büyük katkı

HAYATİ AKÇAY - Türkiye'nin önemli ihraç ürünlerinden fındığın kırıldığı ve çeşitli yöntemlerle işlendiği fabrikalarda yaklaşık 25 bin kişi istihdam ediliyor.

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Edip Sevinç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Karadeniz'deki hemen hemen tüm illerde fındık yetiştirildiğini ancak Doğu Karadeniz'de daha yaygın olduğunu söyledi.

Özellikle Ordu, Giresun, Düzce ve Trabzon'da daha fazla fındık üretildiğini belirten Sevinç, fındığın bu iller ve bölge açısından son derece önem arz ettiğine dikkati çekti.

Sevinç, bölgenin arazi yapısının fındık tarımına müsait olduğunun altını çizerek, bölge insanının en önemli geçim kaynakları arasında da yer aldığını vurguladı.

Karadeniz'de hemen hemen her ailenin fındıktan bir şekilde geliri olduğuna işaret eden Sevinç, "Fındık, tüccar, manav ve mevsimlik işçilerin yanı sıra yılın 12 ayı fabrikalarda sigortalı istihdam edilen işçilere de gelir kapısı oluyor." dedi.

Sevinç, fındığın bölge ve ülke ekonomisine çok ciddi katkıları olduğunu yineleyerek, "Fındık bölgemizde ekonomik faaliyetlerin, buna bağlı olarak da istihdamın korunması ve artırılması noktasında önemli bir faktördür." diye konuştu.