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Fındık lahmacun tarifi

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
TARİFLER HABERLERİ  | Son Güncelleme

Bugün sizlerle Antep usulü minik lahmacunlar hazırlayacağız. Antep usulü diyoruz çünkü lahmacun harcının içinde sarımsak var ve lahmacunun boyutu avuç içi kadar. Hanımlar beyler, işte karşınızda fındık lahmacun tarifi ve yapılışı.

Fındık lahmacun tarifi

Kebapçı ya da et restoranlarında ana yemekten önce servis edilen fındık lahmacun, Gaziantep'in en özel tariflerinden biri. Klasik lahmacuna göre çok daha küçük boyutlarda hazırlanan fındık lahmacun tarifini siz de denmek isterseniz, mutlaka reçetemize göz atın sevgili okur. Ana yemeklerden önce sıcak bir şekilde servis edeceğiniz bu lezzet masadaki herkese parmak ısırtacak!

Fındık lahmacun tarifi nasıl yapılır diyenler için bu yöresel lezzetin detayları geliyor, buyursunlar.

MALZEMELER

Hamuru için:
1, 5 su bardağı ılık su
Bir paket yaş maya
2 çay kaşığı tuz
Bir tatlı kaşığı şeker
Alabildiği kadar un

İç harcı;
500 gr kuzu kıyma
Bir kahve fincanı sıvı yağ
Bir tutam maydanoz
Bir adet soğan
Bir adet domates
3 diş sarımsak
3 adet biber
Bir tatlı kaşığı domates salçası
Bir tatlı kaşığı biber salçası
2 çay kaşığı tuz
Baharatlar

FINDIK LAHMACUN NASIL YAPILIR?

Hamur malzemelerini derin bir kabın içinde karıştırıp yoğurmaya başlayın.
Yumuşak kıvamlı bir hamur hazırladıktan sonra mayalanmaya bırakın.
Domatesin çekirdekli kısmını çıkarın ve 2 parçaya bölün.
Soğanın kabuklarını soyun ve 4 eşit parçaya bölün.
Sarımsakları da soyun.
Tüm iç harç malzemelerini blender'dan küçük parçalar haline gelene kadar karıştırın.
Mayalanmış hamuru küçük bezelere ayırın.
Bezeleri el büyüklüğünde açın ve ardından su bardağının ağız kısmıyla kesin.
Hamurların üzerine bir yemek kaşığı kıymalı harçtan koyun.
Harcı hamurun üzerine güzelce yayın.
Tüm hamurlara aynı işlemi uyguladıktan sonra önceden ısıtılmış 200 derece fırında 20 dakika pişirin.
Afiyet olsun.


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