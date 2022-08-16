Fındıkta 335 bin tonluk ihracat hedefleniyor

HAYATİ AKÇAY - Dünya fındık üretim ve pazarının büyük kısmını elinde bulunduran Türkiye, 2021-2022 fındık ihraç sezonunda 335 bin ton dış satım hedefliyor.

Türkiye'de "yeşil altın" olarak da bilinen fındık, geçen yıllarda olduğu gibi bu sezon da ihraç edildiği 124 ülkede sofralara lezzet kattı.

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (KFMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Osman Sabır, AA muhabirine, 2021-2022 fındık ihracat sezonunun kapanmasına artık sayılı günler kaldığını belirterek, geçen hafta itibarıyla ihraç edilen fındık miktarının 330 bin tonu bulduğunu söyledi.

İhracat sezonunun ay sonu itibarıyla kapanacağını ifade eden Sabır, "Bu sezonun, beklentilerin üzerinde bir ihracatla kapanacağını görüyoruz. 31 Ağustos'ta tamamlanacak sezonun yaklaşık 335 bin tonla kapanacağını söyleyebiliriz. Geçen sezon 295 bin ton fındık ihracatı yapıldı. Bu sezon tonaj bazında ihracat son derece iyi. Gelir bazında ise 2 milyar dolar seviyelerinde kalacağız." dedi.

Sabır, bundan sonraki sezonlarda artık 300 bin tonu aşan ihracat rakamlarına alışacaklarını dile getirerek, geçmiş dönemlerde ise fındık ihracatının ortalama 250 bin tonlarda kaldığını ifade etti.

Bütün dünyada fındık üretiminde artış olduğuna dikkati çeken Sabır, "Buna göre ülkelerin pazarlamaları yeni sezonda bir gelişim gösterecektir. Biz ülke olarak her zaman bu rekabetin içinde olduk, bundan sonra da olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

- Çin pazarı büyüyor

Türkiye'nin 124 ülkeye fındık ihracatı yaptığını belirten Sabır, bu ülkelerin başında geleneksel pazar olarak bilinen Almanya, İtalya ve Fransa'nın geldiğini söyledi.

Son dönemde Çin'e yapılan fındık ihracatındaki artışa işaret eden Sabır, "Çin pazarı son 5 yıldır çift haneli olarak devamlı büyüme gösteriyor. Önümüzdeki yılların projeksiyonunda Çin'in Türkiye'nin fındık ihracatında ilk 5 ülke arasına girmesini hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Sabır, hedef pazarlara ilişkin olarak da şunları kaydetti:

"Bu ülkelerin başında Hindistan geliyor. Burası kuruyemişin çok yaygın şekilde tüketildiği bir ülke. Bu ülke için yeni bir proje içine giriyoruz. Yakın zamanda orada tanıtım faaliyetini artıracağız. Aynen Çin'de olduğu gibi Hindistan pazarına da girebilirsek bu, Türk fındık ihracatında çok büyük, olumlu hava yaratacaktır. Ülke olarak hedefimiz Hindistan pazarında da olabilmek."

İhraç ürünü olan fındığın tam kurutulmasının önemine dikkati çeken Sabır, fındığın aflatoksine maruz kalmaması için yeterince kurutularak pazara sunulması gerektiğini vurguladı.

Sabır, Karadeniz'de bugünlerde hava şartlarının ürünün kurutulması açısından iyi olduğunu, üreticilerden buna hassasiyet göstermelerini beklediklerini ifade etti.

