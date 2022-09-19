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Fındıkta file örtüyle yapılan hasat maliyeti düşürdü

19.09.2022 12:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hasattan 15 gün önce bahçeye serilen filelerin, fındıklar döküldükten sonra toplanmasıyla gerçekleştirilen hasat sayesinde kalite artışı da sağlandı - Ordulu üretici Yaşar Varan: - "Daldan ya da toprağa düşmüş fındıklardan bir işçi günde ortalama 50-60 kilogram topluyor. Biz işçi almadan, tamamen kendi imkanlarımızla bu rakamı günlük 400-500 kilograma kadar çıkarttık"

HAYATİ AKÇAY - Ordu'da fındık hasadında file örtü kullanılması sayesinde işçi maliyeti düşerken ürününün kalitesi de arttı.

Fatsa ilçesine bağlı Kabakdağı Mahallesi'nde Yaşar Varan, yaklaşık 3 yıl önce 30 dönüm fındık bahçesinde file örtü kullanmak için çalışma başlattı.

Varan, tasarladığı sistem için İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden hibe desteği aldı.

Yaşar Varan, AA muhabirine, hasat için işçi bulmada yaşanan zorluklar nedeniyle file sistemine geçtiğini söyledi.

Fileyle hasadın pek çok faydasını gördüğünü dile getiren Varan, "Daha önceki yıllarda hasattan önce bahçedeki yabancı otları birkaç kez temizlemek gerekiyordu. Bu sistem sayesinde bir defa temizlemek yetiyor. Normal şartlarda bu otların temizliği için 6-7 işçi yevmiyesi vermek zorunda kalıyorduk. Ayrıca benzin masrafları var, epey maliyet tutuyordu. Şimdi bunu tek seferde yaparak işçi sayısını düşürdük." dedi.

Varan, file örtüye geçtikten sonra fındığın yerden toplanması gerektiğine dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tam olgunlaşmış fındık ya kendiliğinden ya da dalları silkeleme yoluyla yere düşüyor. Böylece fındık tamamen iç doldurmuş oluyor. Uzmanların her zaman önerdiği gibi bu sayede fındığın randımanı oldukça yüksek oluyor. Fındığı yerden toplamamız en az artı 2 randıman avantaj sağlıyor. Bu da kilogramda 2 lira demek. 10 ton fındıkta en az 20 bin lira daha fazla kazanmış oluyorsunuz."

Sistemin hasatta işçi maliyeti noktasında avantaj sağladığını ifade eden Varan, "Daldan ya da toprağa düşmüş fındıklardan bir işçi günde ortalama 50-60 kilogram topluyor. Biz işçi almadan, tamamen kendi imkanlarımızla bu rakamı günlük 400-500 kilograma kadar çıkarttık. Şu anda hasadını yaptığımız bu bahçede bir kişi ortalama 400 kilogram fındık toplayabiliyor. Bu sistem sayesinde 4 kişilik bir aile olarak işçi almadan bahçemizi 4-5 günde kendimiz toplayabiliyoruz." diye konuştu.

Varan, arazisi müsait üreticilere bu sistemi kullanmalarını önerdi.

- "Fındıkta maliyetleri düşürücü tedbirler almaya çalışıyoruz"

Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz da bahçesinde ziyaret ettiği Yaşar Varan'ı, örnek uygulamadan dolayı kutladı.

Üreticilerin daha fazla kazanmasının yolunun maliyetlerin düşürülmesinden geçtiğini kaydeden Yılmaz, "Fındıkta maliyetleri düşürücü tedbirler almaya çalışıyoruz. Bunlardan biri de file ile hasat. Bu sistemi kullanan üreticilerimiz hem işçi maliyeti hem de randıman yönünden avantajlar elde ediyor." dedi.

Yılmaz, fındığın tam olgunlaştıktan sonra yerden toplanmasının üreticiye ek kazanç getirdiğine işaret ederek, file hasadı yapan üreticilerin randımanın artmasıyla kilogram başı fazladan para kazanma imkanı bulabildiğini söyledi.

Son yıllarda uygun bahçelerde file hasadının yaygınlaşmaya başladığını belirten Yılmaz, talep eden üreticilere desteğe hazır olduklarını sözlerine ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
fındık Ordu Bahçe hasat

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