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Fındıkta kahverengi kokarcaya karşı biyolojik mücadele başlatılacak

GİRESUN HABERLERİ  | 22.05.2020 17:04 | Son Güncelleme

Fındıkta kahverengi kokarcaya karşı biyolojik mücadele başlatılacak

GİRESUN (AA) - Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (KFMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Edip Sevinç, fındıkta kahverengi kokarca zararlısı ile biyolojik olarak mücadele edileceğini bildirdi.

Sevinç, yazılı açıklamasında, kahverengi kokarcaya karşı 2018 ve 2019 yıllarında Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü ile yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Son olarak 20 Mayıs Çarşamba günü KFMİB organizasyonuyla Tarım ve Orman Bakanlığının üst düzey yetkilileri, bilim insanları ve diğer sektör paydaşlarının katılımıyla bir video konferans gerçekleştirildiğini aktaran Sevinç, şunları kaydetti:

"Yapılan görüşmeler sonucunda alanın genişliği göz önünde bulundurularak söz konusu zararlı ile topyekün bir kimyasal mücadelenin zorluğunda mutabık kalınmış ve dünyanın çeşitli bölgelerinde kahverengi kokarca ile mücadelede başarıyla kullanılmakta olan ve Trissolcus Japonicus veya Samuray Arısı olarak bilinen parazitoid arı türünün ülkemize ithaline izin verilmesi yönünde fikir birliğine varılmıştır."

Sevinç, arının ülkeye ithali sonrası başlayacak biyolojik mücadeleye ilişkin sürecin Samsun'daki Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından yürütüleceğini belirtti.

Üç yıldır sürdürdükleri titiz çalışma ve yoğun temasların devletin ilgili kurumları nezdinde karşılık bulmasından büyük memnunluk duyduklarını vurgulayan Sevinç, "Bu sonuca ulaşılmasındaki üstün gayretleri ve destekleri nedeniyle devlet yetkililerine, başta KFMİB Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Osman Sabır olmak üzere yönetim kurulunun diğer üyelerine ve fındık zararlıları ile mücadele konusundaki KFMİB Başkan Danışmanı Prof. Dr. Celal Tuncer'e de özel olarak teşekkürlerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

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