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Fındıkta ’yeşil kokarca’ zararlısına rastlandı

SAMSUN HABERLERİ  | 07.07.2020 15:34 | Son Güncelleme

Çarşamba İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından fındık ve meyve bahçelerinde inceleme gerçekleştirildi.

Çarşamba İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından fındık ve meyve bahçelerinde inceleme gerçekleştirildi. Fındıkta ’yeşil kokarca’ zararlısına rastlandı.
Ekipler meyve ve fındık ağaçlarında Akdeniz meyve sineği dorosophils suzuki ve halyomorpha halys zararlısının ve fındık bahçelerindeki haftalık keşif süreçlerini takibe aldı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Meyve bahçelerinde zararlı böcek ve bakteriye rastlanılmamıştır ancak fındıkta dökülmelere neden olan yeşil kokarca nimf ve erginleri yer yer gözlemlenmiştir. Halys zararlısının fındık bahçelerindeki haftalık keşif süreçleri ise devam etmektedir” denildi.

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