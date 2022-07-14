Fine dining ne demek? Fine dining konsept ne anlama gelir?

Fine dining bu sıralar gündemde olan ve merak edilen bir restoran terimi. Masterchef izleyicilerinin programda duyduğu fine dining ne anlama gelir? Fine dining konsept nedir? İşte Fine Dining'in anlamı...

FINE DINING NEDİR?

Kaliteli yemek restoranları, özel yemek kurslarına sahip tam hizmet veren restoranlardır. Bu tür restoranların dekoru, daha yüksek kaliteli malzemelere sahiptir ve işyerlerinde, ziyaretçilerin genellikle uyması beklenen, bazen bir kıyafet kuralı da dahil olmak üzere belirli yemek yeme kuralları vardır.

'Fine dining' kavramını genellikle yurt dışındaki çok ünlü restoranlarda doyumluk değil tadımlık olarak karşımıza çıkan, yükte hafif pahada ağır tabak çeşidi olarak tanımlayabiliriz.

FINE DINING KONSEPT NE ANLAMA GELİR?

Misafirine kendini çok özel hissettiren, önüne gelen tabakların yalnızca kendisi için hazırlandığı hissini veren ve gerçekten de yaratıcı tariflerin sunulduğu konsepte fine dining denir.

Şık çatal bıçaklar, jilet gibi ütülenmiş kusursuz bir masa örtüsü, orijinal malzemelerle hazırlanmış, nadir bulunan tadım menüleri fine dining konsepi restoranlarda bulunur.

