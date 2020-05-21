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Finike Devlet Hastanesinde Acil Servis Hekimi göreve başladı

ANTALYA HABERLERİ  | 21.05.2020 17:41 | Son Güncelleme

Finike Devlet Hastanesinde Acil Servis Hekimi Dr.

Finike Devlet Hastanesinde Acil Servis Hekimi göreve başladı

Finike Devlet Hastanesinde Acil Servis Hekimi Dr. Merve Erken acil servisteki görevine başladı.
Antalya İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı Finike Devlet Hastanesi’nin kadrosu güçlenmeye devam ediyor. Acil Servis Hekimi Dr. Merve Erken acil servisteki görevine başladı.
Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesinden 2016 yılında mezun olan Erken, Devlet Hizmet Yükümlüsü olarak Bitlis İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Toplum Sağlığı Merkezinde iki yıl görev yaptı. 2020 yılı Açıktan Atama kurası ile Finike Devlet Hastanesine atandı.

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