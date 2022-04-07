YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Finlandiya ve Estonya yüzer LNG terminali kiralamayı planlıyor

Finlandiya ve Estonya yüzer LNG terminali kiralamayı planlıyor

07.04.2022 17:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Finlandiya ve Estonya yüzer LNG terminali kiralamayı planlıyor

HELSİNKİ (AA) - Finlandiya ve Estonya’nın enerji arzını sağlamak için ortaklaşa yüzer sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) terminali kiralamayı planladıkları bildirildi.

Finlandiya Maliye Bakanı Mika Lintila ve Estonya Ekonomi ve Altyapı Bakanı Taavi Aas, yaptıkları yazılı açıklamada, yüzer bir LNG terminalinin, Avrupa Birliği (AB) üyesi iki ülkenin enerji arzını garanti etmede hızlı bir çözüm olacağını belirtti.

Finlandiyalı Bakan Lintila, Ukrayna’daki savaş nedeniyle, olası gaz kesintilerine hazırlıklı olmaları gerektiğini belirtirken, Bakan Aas, yüzer terminalin Estonya için yıllık kiralama maliyetinin 11 milyon dolar olabileceğini vurguladı.

Ortaklaşa kiralanacak yüzer LNG terminalinin enerji ihtiyaçlarına göre, Finlandiya Körfezinde her iki ülkenin kıyısına da yerleştirilebileceği aktarıldı.

İki ülke arasında 2019 yılında hizmete giren ve çift yönlü gaz akışı sağlayan bir denizaltı doğal gaz boru hattı da bulunuyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Devlet korumasındaki down sendromlu sporcular, başarı ve azimleriyle örnek oluyorDevlet korumasındaki down sendromlu sporcular, başarı ve azimleriyle örnek oluyor
88 yaşında ölen kapıcının milyonluk mirası paylaşılamadı88 yaşında ölen kapıcının milyonluk mirası paylaşılamadı
Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, yarın Hamburg Towers'ı konuk edecekTürk Telekom Erkek Basketbol Takımı, yarın Hamburg Towers'ı konuk edecek
Anahtar Kelimeler:
Estonya Finlandiya

Ankara Namaz Vakitleri 7 Nisan Perşembe

İmsak
04:50
Sabah
06:17
Öğle
12:56
İkindi
16:33
Akşam
19:25
Yatsı
20:46
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Bebeğini doğururken kuyruk kemiğini kırdı!

Bebeğini doğururken kuyruk kemiğini kırdı!

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Uyarılar yetmiyor! Sonuçlar dehşet verici

Uyarılar yetmiyor! Sonuçlar dehşet verici

Yürek burkan önlem! Tecavüzden korunmak için ...

Yürek burkan önlem! Tecavüzden korunmak için ...

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.