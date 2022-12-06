Finlandiya'nın bağımsızlığının 105'inci yılı Ankara'da kutlandı

Finlandiya'nın Ankara Büyükelçisi Ari Maki'nin ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Faruk Kaymakcı ve Milli Savunma Bakanı Yardımcısı Muhsin Dere'nin yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Resepsiyonda konuşan Kaymakcı, Türk ve Fin halkları arasında geçmişten gelen bir ilişki olduğunu belirterek iki ülkenin ortak hamam kültürüne vurgu yaptı.

Türkiye'nin resmen AB'ye aday ülke kabul edildiği 1999'daki Helsinki zirvesine işaret eden Kaymakcı, "Türkiye'nin AB'ye aday kabul edildiği 1999'da bir Fin hamamından geçtik. Bugün de Finlandiya bir Türk hamamından geçiyor. Ancak bu hepimiz için iyi ve sağlıklı. Bu hamamlar halklarımızı ve ülkemizi daha güçlü hale getiriyor." dedi.

İki ülkenin NATO üyeliğine Türkiye'nin destek verdiğini de söyleyen Kaymakcı, ancak iki ülkenin de Türkiye'nin ortaya koyduğu endişeleri anlaması gerektiğini ifade etti.

"İlerleme görmek istiyoruz. Ne kadar hızlı o kadar iyi." diyen Kaymakcı, bu durumun tüm tarafları daha mutlu edeceğini söyledi.

Türkiye ile Finlandiya arasındaki turist sayısı, ticaret hacmi ve öğrenci-akademisyen değişimlerinin artan bir gösterge izlediğinin altını çizen Kaymakcı, "Umarım işbirliğimiz ve ilişkilerimiz, NATO ve AB içinde daha da güçlü olacaktır." diye konuştu.

Büyükelçi Maki de bağımsızlığın ne anlama geldiğini Ukrayna'da yaşanan savaşın gösterdiğini belirterek, bu savaşın Avrupa'da güvenliği gölgelediğini ifade etti.

Bu durumun Finlandiya'yı NATO'ya başvurmaya yönelttiğini kaydeden Maki, ülke içindeki süreçlerin tamamlanması için zaman gerektiğini belirterek, "Finlandiya ve İsveç'in üyelik sürecini destekleyen tüm ülkelere teşekkür ediyorum. Macaristan ve Türkiye'nin de bu süreci hızlı şekilde onaylamasını umuyorum." dedi.

Türkiye'nin bu süreçte terörizmle ilgili endişelerini dile getirdiğini ve Finlandiya'nın bunları ciddiye aldığını kaydeden Maki, "İstanbul'da kasım ortasında yaşanan terör saldırısında sevdiklerini kaybedenlere tekrar başsağlığı diliyorum. Bu saldırı, terörün her formuyla mücadele etmemiz gerektiğinin önemini bir kere daha gösterdi." diye konuştu.

Maki, 3 yıllık görevi süresince ikili ilişkiler geliştirmek adına her çabayı sarf ettiğini sözlerine ekledi.

