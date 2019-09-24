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Firari arılar 3 ay sonra bir evin bahçesinde böyle bulundu

keremuyanik keremuyanik
TÜRKİYE GÜNCEL  | 24.09.2019 10:45 | Son Güncelleme

Aydın Efeler’de yaklaşık 3 ay önce bir arıcının arıları bulunduğu kovandan oğul çıkararak ayrıldı. İşlerinin yoğunluğu dolayısıyla kovandaki bal arılarını takip edemeyen arıcının kaçan arıları yaklaşık 3 ay sonra Mimar Sinan Mahallesi’nde bir evin avlusundaki ağaçta 3-4 petek bal ile yakalandı. Firari arılar 3 ay sonra yeniden kovana alındı.

Aydın Efeler ilçesi Polis Mesleki Eğitim Merkezi yakınlarındaki bir bahçede konaklatılan arılardan bir kovanı oğul çıkararak koloniden firar etti. Sahibi tarafından aranmasına rağmen bulunamayan arılar, 3 ay sonra Mimar Sinan Mahallesi’nde bir evin bahçesindeki ağaçta ele geçirildi.

Ev sahibinin bahçesindeki arı yoğunluğundan şüphelenmesi üzerine ortaya çıkan arıların firar ettikleri dönemde çok iyi çalışıp bolca bal ürettikleri belirtildi.

Takip edilmediğinde oğul çıkarma döneminde arıların, beyleri ile birlikte kovanı terk ettiğini belirten Aydınlı arıcılardan Hidayet Kömürcüoğlu, “Arıların gizemli bir dünyası vardır. Bu arılar da oğul çıkardıkları dönemde kovanı terk etmiş. Aylar sonra yuvalandıkları ağaçta yakaladık. Arıyı alıp yeniden kovana koyduk. Firar ettikleri dönemde oldukça iyi çalışıp bolca bal üretmişler” diye konuştu.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Aydın efeler firariarılar

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