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Fırat Aydınus hakemliğe veda ediyor

15.05.2021 22:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hakem Fırat Aydınus, TFF tarafından belirlenen yaş sınırını önümüzdeki sezon aşması sebebiyle Göztepe-Beşiktaş maçı ile birlikte hakemlik kariyerinde son maçına çıktı.

Fırat Aydınus hakemliğe veda ediyor

Türk futbolunun deneyimli hakemlerinden Fırat Aydınus, Göztepe - Beşiktaş karşılaşmasıyla beraber hakemlik kariyerinin son maçına çıkmış oldu. Aydınus, önümüzdeki sezonda TFF tarafından belirlenen 47 yaş sınırını aşacağı için emekliye ayrılmış olacak.

438 MAÇ, 7 FİNAL YÖNETTİ

Süper Lig’de 2003-2004 sezonundan itibaren düdük çalmaya başlayan Fırat Aydınus, bugüne kadar 346 maç maç yönetti. Tecrübeli hakem, 2006-2014 yılları arasında FIFA Kokartı ile UEFA Şampiyonlar Ligi ile Dünya Kupası Elemeleri dahil olmak üzere uluslararası toplam 29 maçta düdük çaldı.

Aydınus, bugüne kadar yönettiği toplam 438 maçta bin 876 kez sarı kart, 161 kez ise kırmızı kart gösterirken 125 kez ise penaltı kararı verdi. Aydınus, Göztepe-Beşiktaş maçıyla birlikte kariyerindeki 439. maçı yönetmiş oldu.

Aydınus, kariyeri boyunca TFF 1. Lig'de 3, Ziraat Türkiye Kupası'nda 2, Türkiye Süper Kupası'nda 1 ve 3. Lig play off finalinde 1 olmak üzere toplamda 7 final maçı yönetti.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig
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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Bence de bırak biçtin göztepe yi ibine fırat...
Son kıyağını yapıp gitti...
Rezil sezonun rezil hakemleri....

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