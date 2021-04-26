Fırat Aydınus'un Caner Erkin'e söyledikleri canlı yayına yansıdı

Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Maç içinde hakem Fırat Aydınus ile Caner Erki arasındaki diyalog canlı yayın esnasında duyuldu. İşte ikili arasındaki konuşma

AYDINUS'UN SÖZLERİ YAYINA YANSIDI

Fenerbahçe sahasında Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup etti ve şampiyonluk iddiasını sürdürdü. Karşılaşmanın son anlarında bir pozisyon sonrası Caner Erkin, hakem Fırat Aydınus'a şiddetli bir şekilde itiraz edince ikili arasında yaşanan diyalog yayına yansıdı.

"NE BAĞIRIYORSUN, SAKİN OL!"

Caner'in itirazları sürdürmesi üzerine tecrübeli oyuncunun yanına giden Aydınus'un 'Ne oldu Caner? Ne bağırıyorsun? Sakin ol, ben buradayım!' dediği duyuldu.

90 dakikanın sona ermesinin ardından ikili arasında buzlar eridi. Saha içinde kısa bir süre sohbet eden Fırat Aydınus ve Caner Erkin arasında herhangi bir sorun olmadığı gözlendi.

