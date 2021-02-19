Fırat Çakıroğlu, ölümünün 6. yılında mezarı başında anıldı

İZMİR (AA) - Ege Üniversitesinde (EÜ) 6 yıl önce öğrenciler arasında çıkan kavgada öldürülen Fırat Çakıroğlu için İzmir'deki mezarı başında anma töreni düzenlendi.

Çakıroğlu'nun Bornova ilçesi Pınarbaşı Mezarlığı'ndaki kabrini ziyaret eden MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar ve partililer Çakıroğlu için dua etti.

Heyet, Çakıroğlu'nun kabrine gerçekleştirdikleri ziyaretinin ardından 12 Eylül 1980 askeri darbe sonrası idam edilen Selçuk Duracık ve Halil Esendağ'ın mezarlarını da ziyaret etti.

