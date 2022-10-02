Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde, Ribat-2 Üs Bölgesi'ne sızma girişiminde bulunan teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada, 2 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Ardından Tel Rıfat bölgesinden füze atılması sonucu yaralanan Özel Harekat Polisi Mustafa Çalışgan'ın kaldırıldığı hastanede şehit olduğu kaydedilen açıklamada, "Şehit düşen kahraman Özel Harekat Polisimiz Mustafa Çalışgan'a Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerine yer verildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından, "Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde, El Bab'da, Ribat-2 Üs Noktası'nda şehit düşen kahraman Özel Harekat Polisimiz Mustafa Çalışgan'a Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları, Türk Polis Teşkilatımız ve milletimize başsağlığı diliyorum." paylaşımını yaptı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz