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Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

02.10.2022 12:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanlığı, Ribat-2 Üs Bölgesi'ne Tel Rıfat bölgesinden füze atılması sonucu bir özel harekat polisinin şehit olduğunu açıkladı

İçişleri Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde, Ribat-2 Üs Bölgesi'ne sızma girişiminde bulunan teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada, 2 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Ardından Tel Rıfat bölgesinden füze atılması sonucu yaralanan Özel Harekat Polisi Mustafa Çalışgan'ın kaldırıldığı hastanede şehit olduğu kaydedilen açıklamada, "Şehit düşen kahraman Özel Harekat Polisimiz Mustafa Çalışgan'a Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerine yer verildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından, "Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde, El Bab'da, Ribat-2 Üs Noktası'nda şehit düşen kahraman Özel Harekat Polisimiz Mustafa Çalışgan'a Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları, Türk Polis Teşkilatımız ve milletimize başsağlığı diliyorum." paylaşımını yaptı.

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