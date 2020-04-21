YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Fırın, market, şarküteri ve pazar yerlerinde denetim yapıldı

Fırın, market, şarküteri ve pazar yerlerinde denetim yapıldı

BALIKESİR HABERLERİ  | 21.04.2020 17:42 | Son Güncelleme

Manyas’ta gıda satışı ve üretimi yapılan işyerleri ile ilçe pazarı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından denetleniyor.Ramazan öncesi korona virüs tedbirleri kapsamında, gıdaların hazırlanması, sunumu ve servis edilmesi sırasında virüsün yayılmasının engellenmesi amacıyla denetlemelerin yapıldığı ve işletme sahiplerinin bilgilendirildiği açıklandı.

Fırın, market, şarküteri ve pazar yerlerinde denetim yapıldı

Manyas’ta gıda satışı ve üretimi yapılan işyerleri ile ilçe pazarı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından denetleniyor.
Ramazan öncesi korona virüs tedbirleri kapsamında, gıdaların hazırlanması, sunumu ve servis edilmesi sırasında virüsün yayılmasının engellenmesi amacıyla denetlemelerin yapıldığı ve işletme sahiplerinin bilgilendirildiği açıklandı. Vatandaşların yaklaşan Ramazan öncesi güvenilir gıdaya ulaşabilmesi için denetimlerin artarak devam edeceği belirtildi. Özellikle üretim yapılan işyerlerinde üretimin her aşamasında hijyene çok önem verilmesi çizildiği denetimler de işyeri sahiplerinin buna uydukları gözlendi. Denetimler de işyeri girişlerine dezenfektan konulup konulmadığı, çalışanların hijyenik olup olmadıkları da kontrol edildi.

Fırın, market, şarküteri ve pazar yerlerinde denetim yapıldı

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Ruslar paylaştı, internet yıkıldı! Ruslar paylaştı, internet yıkıldı!
Tek tek kontrol edip öyle alıyorlar!Tek tek kontrol edip öyle alıyorlar!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Trafo çalma girişiminde bulunan iki kişi suçüstü yakalandı

Trafo çalma girişiminde bulunan iki kişi suçüstü yakalandı

Bin 100 ton vişne rekoltesi bekleniyor

Bin 100 ton vişne rekoltesi bekleniyor

Başkan Alim Işık: "Esnafımızın yanındayız"

Başkan Alim Işık: "Esnafımızın yanındayız"

Konya Büyükşehir trafiği rahatlatmak için kavşaklarda düzenleme yapılıyor

Konya Büyükşehir trafiği rahatlatmak için kavşaklarda düzenleme yapılıyor

Kütahya’da 8 bin 161 haneye 8 milyon 161 bin TL nakdi yardım

Kütahya’da 8 bin 161 haneye 8 milyon 161 bin TL nakdi yardım

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor

Balıkesir Namaz Vakitleri 21 Nisan Salı

İmsak
04:44
Sabah
06:15
Öğle
13:12
İkindi
16:57
Akşam
19:59
Yatsı
21:24

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler21 Nisan Salı

Buse Eczanesi
Merkez
Tunalılar Eczanesi
Merkez
Yeni Kavunoğlu Eczanesi
Merkez
Aysun Eczanesi
Ayvalik
Kılıç Eczanesi
Ayvalik
Yeni Erol Eczanesi
Ayvalik
Bandırma Eczanesi
Bandirma
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Emniyet Müdürü görevi başında kalp krizi geçirdi

Emniyet Müdürü görevi başında kalp krizi geçirdi

Kaymakam Öner, Pazar denetledi

Kaymakam Öner, Pazar denetledi

Balıkesir Valiliğince seyahat kısıtlamasıyla ilgili yeni önlem alındı

Balıkesir Valiliğince seyahat kısıtlamasıyla ilgili yeni önlem alındı

Tek tek kontrol edip öyle alıyorlar!

Tek tek kontrol edip öyle alıyorlar!

Kendi Defilelerini Kendileri Yaptılar

Kendi Defilelerini Kendileri Yaptılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.