Fırın, market, şarküteri ve pazar yerlerinde denetim yapıldı

Manyas’ta gıda satışı ve üretimi yapılan işyerleri ile ilçe pazarı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından denetleniyor.

Ramazan öncesi korona virüs tedbirleri kapsamında, gıdaların hazırlanması, sunumu ve servis edilmesi sırasında virüsün yayılmasının engellenmesi amacıyla denetlemelerin yapıldığı ve işletme sahiplerinin bilgilendirildiği açıklandı. Vatandaşların yaklaşan Ramazan öncesi güvenilir gıdaya ulaşabilmesi için denetimlerin artarak devam edeceği belirtildi. Özellikle üretim yapılan işyerlerinde üretimin her aşamasında hijyene çok önem verilmesi çizildiği denetimler de işyeri sahiplerinin buna uydukları gözlendi. Denetimler de işyeri girişlerine dezenfektan konulup konulmadığı, çalışanların hijyenik olup olmadıkları da kontrol edildi.



