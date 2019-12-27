Fırın nasıl temizlenir? İşte yağlı fırın camı temizlemenin detayları

Fırın camında biriken yağ kalıntılarını temizlemek artık size zor gelmeyecek. Sırf kirlenmesin diye fırında yemek pişirmeyenlerin de aramızda olduğunu biliyoruz :) Sizi bu dertten kurtarmanın yolunu lafı fazla uzatmadan açıklayalım...

FIRIN NASIL TEMİZLENİR?

Yağ kalıntısından arındırılmış ışıl ışık bir fırın camı için;

3 yemek kaşığı karbonat

Bir çay bardağı su

Hazırlanışı:

Kimyasal içermeyen temizlik malzemesinin hazırlanması son derece pratik. Karbonat ve suyu karıştırarak macun kıvamına getirin.

Hazırladığınız macunu fırının kirli camına sürün ve 15 dakika bekleyin.

Ardından ıslak bir süngerle hafif bir şekilde ovalayın.

Fırın camında biriken yağ anında süngere çıkacaktır. Son olarak temiz ve duru bezle son dokunuşunuzu yapabilirsiniz.

