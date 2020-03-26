Fırın temizliğinde ilk defa duyacağınız yöntemler ile eziyete son

Belirli bir ısının üzerindeki ev eşyalarının mikropları kendi kendine öldürdüğü şehir efsanesi şeklinde kulaktan kulağa yayılır. Ancak bu tamamen doğru zannedilen yanlışlardan biri olarak karşımıza çıkar.

Çünkü sıklıkla kullanılan fırınlarında temizlenmeye ihtiyacı vardır. Evde kullanılan fırın temizliği oldukça meşakkatli olduğu için çoğu kez kadınların kabusu olur. Fırının içini temizlemek için pratik yöntemler ve doğal temizlik malzemelerini kullanabilirsiniz. Peki, fırın temizliği için pratik yöntemler nelerdir? Fırın temizliği nasıl yapılır? Fırını temizlerken kullanılacak doğal ürünler nelerdir? Fırın temizliğine dair merak edilen bütün detaylar…

FIRIN TEMİZLİĞİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER NELERDİR?

Fırını uzun süre kirli bırakmak temizliği zorlaştıran en önemli unsurdur. Fırının kalitesini arttırmak ve daha hijyenik olarak kalmasını istiyorsanız; düzenli aralıklarla fırını temizlemelisiniz.

Fırının yüzeyine yağların damlamasını önlemek için zemine alüminyum folyo serebilir ya da tepsi içine su koyabilirsiniz.

Yemek artıkları zemine yapışmamışken tahta kaşık ile sıyırarak kenara ayırabilirsiniz. Üzerine bir parça yemek tuzu serperek yemek atıklarının kurumasını da önleyebilirsiniz.