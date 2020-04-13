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Fırın ve unlu mamul satış noktalarına sıkı denetim

MALATYA HABERLERİ  | 13.04.2020 16:23 | Son Güncelleme

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde korona virüs ile mücadele kapsamında fırın ve unlu mamuller satış noktaları sürekli denetlenerek, kontrol altında tutuluyor.İlçede bulunan fırın ve unlu mamül satış yerlerini kontrol eden belediye zabıta ekipleri, hijyen kontrolü, ürünlerin tazeliği, ürün ve malzemeleri saklama koşulları, kişisel hijyen, alet ve ekipmanların uygunluğu, ekmek gramajları ve evrak kontrolleri gibi konularda denetim gerçekleştirdi.

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde korona virüs ile mücadele kapsamında fırın ve unlu mamuller satış noktaları sürekli denetlenerek, kontrol altında tutuluyor.
İlçede bulunan fırın ve unlu mamül satış yerlerini kontrol eden belediye zabıta ekipleri, hijyen kontrolü, ürünlerin tazeliği, ürün ve malzemeleri saklama koşulları, kişisel hijyen, alet ve ekipmanların uygunluğu, ekmek gramajları ve evrak kontrolleri gibi konularda denetim gerçekleştirdi. Sağlıklı ve hijyen koşullarda verilen hizmetin önemine dikkat çeken Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, ekmek fırınlarına yönelik denetimlerin devam edileceğini kaydetti. Küresel bir tehdit haline dönüşen yeni tip korona virüs ( Covid-19) salgınının yayılmasını önlemek amacıyla her türlü alanda önlemleri sıklaştırdıklarını dile getiren Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Yeşilyurt Belediyesi olarak toplum ve insan sağlığını tehdit edebilecek unsurları ortadan kaldırmak ve halk sağlığını muhafaza etmek adına gece gündüz demeden çalışıyoruz. İlçemizde faaliyetlerini sürdüren market, kasap, lokanta, fırın ve unlu mamuller satış noktalarında belirli aralıklar yaptığımız hijyen ve temizlik denetimlerini korona virüs salgını nedeniyle yoğunlaştırdık. Zabıta İşler Müdürlüğümüz ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerimiz, ilçemizin farklı bölgelerinde faaliyetlerini sürdüren fırın ve unlu mamuller satış noktalarındaki denetimlerini bu dönemde artırdılar. Burada amacımız; fırıncılarımızın hijyenik ortamda ekmeklerini üretmeleri ve halkımızın sağlıklı gıda tüketmesini sağlamaktır. Vatandaşımız sofrasına gelen ekmeği gönül rahatlığı ile tüketebilmelidir. Vatandaşın sağlığını düşünerek kurallara uyan esnaflarımıza çok teşekkür ediyoruz. Eksikleri bulunan fırınlar uyarılmış olup, eksiklerini gidermeleri için belli bir süre tanınmıştır. Bu süre zarfında eksiklerini gidermeyenler hakkında cezai işlemler başlatılacaktır. Halkımızın taze, sağlıklı ve güvenilir ürünler tüketmesi için denetimlerimize ara vermeden devam edeceğiz” diye konuştu.

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Merkez
Umut Eczanesi
Merkez
Zeki Saraç Eczanesi
Merkez
Zeynep Yılmaz Eczanesi
Merkez
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