Fırına bile gerek yok: Ocakta pişirebileceğiniz sucuklu kaşarlı tava böreği

Birkaç adet yufka, sucuk, kaşar ve yoğurt gibi hemen her evde bulunan malzemelerden vereceğimiz bu tarif, lezzetiyle parmak ısırtıyor. Hem çocukların hem kahvaltıya gelen misafirlerinizin beğenerek yiyeceği, hatta evdeki ürünlerinizi değerlendirmek için de ideal olan böreğe herkes bayılacak. Vereceğimiz bu tarifi mutlaka not edin!

SUCUKLU KAŞARLI TAVA BÖREĞİ TARİFİ

MALZEMELER

Yarım halka dana sucuğu

1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

1 yumurta

1 çorba kaşığı yoğurt

2-3 çorba kaşığı ayçiçeği yağı

2 adet yufka

1 çay kaşığı pul biber

Yarım çay kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı tereyağı

HAZIRLANIŞI