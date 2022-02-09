Fırına bile gerek yok: Ocakta pişirebileceğiniz sucuklu kaşarlı tava böreği

Birkaç adet yufka, sucuk, kaşar ve yoğurt gibi hemen her evde bulunan malzemelerden vereceğimiz bu tarif, lezzetiyle parmak ısırtıyor. Hem çocukların hem kahvaltıya gelen misafirlerinizin beğenerek yiyeceği, hatta evdeki ürünlerinizi değerlendirmek için de ideal olan böreğe herkes bayılacak. Vereceğimiz bu tarifi mutlaka not edin!
MALZEMELER
Yarım halka dana sucuğu
1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri
1 yumurta
1 çorba kaşığı yoğurt
2-3 çorba kaşığı ayçiçeği yağı
2 adet yufka
1 çay kaşığı pul biber
Yarım çay kaşığı tuz
HAZIRLANIŞI
İlk olarak böreğin içine koyacağınız sucukları ister halka halka isterseniz küp küp doğramakla işe başlayın.
Ardından kaşar peynirini rendenin en ince kısmından rendeleyin. Bir su bardağı dolusu kaşar peynirini kenarda bekletin.
Böreğinizin sosu için hazırlamanız gereken malzemeleri böreği yapmadan 1 saat önce dolaptan çıkarın ve oda ısısına geldiğinde sosunuzu hazırlamaya başlayın.
Küçük bir karıştırma kabının içerisine yumurtayı kırın ve homojen bir kıvam alana dek karıştırın.,
Çırpma teli yardımıyla karıştırdığınız yumurtaya yoğurt ve ayçiçeği yağını ilave edip, güzel kıvamlı bir iç sos hazırlayın.
Orta boy bir teflon tavayı ocağa alın ve tereyağı ile tavanın içini iyi bir şekilde yağlayın.
Yağladığınız tavaya ilk yufkanızı büzüştürerek serin. (Böreğin tabanının daha kalın olması için bu işlemi göz ardı etmeyin.)
Hazırladığınız börek sosunun bir kısmını yumurta fırçası yardımıyla böreğin ilk katmanına sürün.
Ardından doğradığınız sucukların ve kaşarların bir kısmını yufkanın üzerine yerleştirin. Pul biberi iç harcın üzerine gezdirin.
İkinci yufkayı ilk yufkanın üzerine serin.
Tekrar kaşar, pul biber ve sucukları yufkanın üzerine serpiştirin.
Yufkanın sarkan kenarlarını böreğin üzerine açılmayacak şekilde kapatın.
Son olarak sosunuzu tekrar sürün ve ocağın altını açın.
Büyük göze sahip ocağa aldığınız tava böreğinizi kısık ateşte arkalı önlü iyi bir şekilde kızartın.
Okuyucu Yorumları 0 yorum